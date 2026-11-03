T.C. YATAĞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü vekili tarafından mahkememizin;

1-2026/239 esas sayılı dosyasından davalı Ali Lülecioğlu aleyhine;

a)Muğla İli, Yatağan İlçesi, Kavak Mah. 102 ada 18 parsel sayılı taşınmazın 10 m2 lik kısmında mülkiyet hakkı, 949,37 m2 lik kısmında irtifak hakkı,

b)Muğla İli, Yatağan İlçesi, Kavak Mah. 102 ada 21 parsel sayılı taşınmazın 0 m2 lik kısmında mülkiyet hakkı, 793,98 m2 lik kısmında irtifak hakkı,

c)Muğla İli, Yatağan İlçesi, Kavak Mah. 102 ada 24 parsel sayılı taşınmazın 0 m2 lik kısmında mülkiyet hakkı, 500,50 m2 lik kısmında irtifak hakkı,

d)Muğla İli, Yatağan İlçesi, Kavak Mah. 102 ada 31 parsel sayılı taşınmazın 13,27 m2 lik kısmında mülkiyet hakkı, 1.277,43 m2 lik kısmında irtifak hakkı,

e)Muğla İli, Yatağan İlçesi, Kavak Mah. 102 ada 27 parsel sayılı taşınmazın 0 m2 lik kısmında mülkiyet hakkı, 1.193,20 m2 lik kısmında irtifak hakkı,

2-2026/240 esas sayılı dosyasından davalılar Hüseyin Arslan, Mehmet Ali Arslan, Muhammet Arslan, Münevver Kartal ve Yaşat Arslan aleyhine, Muğla İli, Yatağan İlçesi, Kaf Kaplancık Mah. 165 ada 91 parsel sayılı taşınmazın 83,85 m2 lik kısmında mülkiyet hakkı, 827,78 m2 lik kısmında irtifak hakkı,

3-2026/241 esas sayılı dosyasından davalı Nuri Cem Aydoğdu aleyhine, Muğla İli, Yatağan İlçesi, Kavak Mah. 252 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 0 m2 lik kısmında mülkiyet hakkı, 700,94 m2 lik kısmında irtifak hakkı,

4-2026/242 esas sayılı dosyasından davalı Gökhan Özler aleyhine, Muğla İli, Yatağan İlçesi, Kavak Mah. 253 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 0 m2 lik kısmında mülkiyet hakkı, 702,28 m2 lik kısmında irtifak hakkı,

5-2026/243 esas sayılı dosyasından davalılar Hamide Kırıkoğlu, İsmail Kırıkoğlu, Mehmet Ballıkamış, Nail Kırıkoğlu, Nevzat Ballıkamış, Raziye Tilkioğlu ve Safinaz Özkan aleyhine,

a)Muğla İli, Yatağan İlçesi, Kavak Mah. 281 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 50,62 m2 lik kısmında mülkiyet hakkı, 270,62 m2 lik kısmında irtifak hakkı,

b)Muğla İli, Yatağan İlçesi, Kavak Mah. 280 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 0 m2 lik kısmında mülkiyet hakkı, 108,83 m2 lik kısmında irtifak hakkı,

6-2026/244 esas sayılı dosyasından davalı Ümit Menteşe aleyhine, Muğla İli, Kavaklıdere İlçesi, Salkım Mah. 134 ada 19 parsel sayılı taşınmazın 0 m2 lik kısmında mülkiyet hakkı, 1.367,08 m2 lik kısmında irtifak hakkı,

7-2026/245 esas sayılı dosyasından davalı Koçar Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine, Muğla İli, Kavaklıdere İlçesi, Salkım Mah. 112 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 0 m2 lik kısmında mülkiyet hakkı, 266,38 m2 lik kısmında irtifak hakkı,

8-2026/246 esas sayılı dosyasından davalı Mehmet Çınar aleyhine, Muğla İli, Yatağan İlçesi, Kaf Kaplancık Mah. 165 ada 94 parsel sayılı taşınmazın 0 m2 lik kısmında mülkiyet hakkı, 72,53 m2 lik kısmında irtifak hakkı,

9-2026/247 esas sayılı dosyasından davalı Özkar İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine, Muğla İli, Yatağan İlçesi, Kaf Kaplancık Mah. 170 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 0 m2 lik kısmında mülkiyet hakkı, 1.072,71 m2 lik kısmında irtifak hakkı,

10-2026/248 esas sayılı dosyasından davalılar Melek Özdemir, Sedat Özdemir, Sibel Mavi ve Sinan Özdemir aleyhine, Muğla İli, Yatağan İlçesi, Kavak Mah. 102 ada 78 parsel sayılı taşınmazın 0 m2 lik kısmında mülkiyet hakkı, 809,10 m2 lik kısmında irtifak hakkı,

11-2026/249 esas sayılı dosyasından davalı Ümmet Özdemir aleyhine, Muğla İli, Yatağan İlçesi, Kavak Mah. 102 ada 55 parsel sayılı taşınmazın 0,66 m2 lik kısmında mülkiyet hakkı, 185,10 m2 lik kısmında irtifak hakkı,

12-2026/250 esas sayılı dosyasından davalı Turcen Ülkü aleyhine, Muğla İli, Yatağan İlçesi, Kavak Mah. 102 ada 50 parsel sayılı taşınmazın 0 m2 lik kısmında mülkiyet hakkı, 623,23 m2 lik kısmında irtifak hakkı,

13-2026/251 esas sayılı dosyasından davalı İsmail Turan Kırıkoğlu aleyhine,

a)Muğla İli, Yatağan İlçesi, Kavak Mah. 102 ada 51 parsel sayılı taşınmazın 18,14 m2 lik kısmında mülkiyet hakkı, 1.744,12 m2 lik kısmında irtifak hakkı,

b)Muğla İli, Yatağan İlçesi, Kavak Mah. 102 ada 52 parsel sayılı taşınmazın 0 m2 lik kısmında mülkiyet hakkı, 757,62 m2 lik kısmında irtifak hakkı,

14-2026/252 esas sayılı dosyasından davalılar Duran Kırıkoğlu, Dursel Kırıkoğlu, Gülizar Kırıkoğlu, Mehmet Kırıkoğlu, Mustafa Kırıkoğlu ve Şükrü Kırıkoğlu aleyhine, Muğla İli, Yatağan İlçesi, Kavak Mah. 102 ada 54 parsel sayılı taşınmazın 0 m2 lik kısmında mülkiyet hakkı, 681,33 m2 lik kısmında irtifak hakkı,

ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin faaliyetleri kapsamında yapılan YATAĞAN TM ÇAYBOYU DM ENH güzergahı enerji nakil hattına rastlayan taşınmazların kamulaştırma işlemlerine, 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19.maddesinin 1.fıkrası gereğince, TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 05/05/2025 tarih 45-722 karar ile başlanıldığı, bu kapsamda belirtilen güzergahlara rastlayan taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davalılar adına bankaya yatırılması ve TEDAŞ adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla, mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedelleri Yatağan Vakıfbank Şubesine yatırılacak olup, konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedellerinin zilyetlere ödenmesine karar verileceği 2942 Sayılı Yasanın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN OLUNUR. 21.10.2026

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