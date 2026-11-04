AYDIN ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEK VE TAŞINIR /TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen 1 inci sıradan 14 üncü sıraya kadar taşınmazların 3 (ÜÇ) yıllık kiralanması, 15 inci sıradan 19 uncu sıradaki taşınır ürünlerin satışı, 20 inci sıradan 22 inci sıraya kadar olan taşınırların satışı , 23 üncü sıradan 25 inci sıraya kadar olan taşınmazların satışı; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 1 ve 45 nci Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, 17/11/2026 tarihine tesadüf eden Salı Günü saat: 14:00'de başlayarak, Çine Belediye Başkanlığı (Hamidabat Mahallesi 192 Sokak No:1 Çine /AYDIN) Hizmet Binası Toplantı Salonunda, Belediyemiz Encümeni huzurunda ihale edilecektir. Aşağıda verilen tapu bilgileri ile Tapu Müdürlüğü kayıtlar arasında ihtilaf olması halinde Tapu Müdürlüklerindeki tapu kaydı bilgileri esas alınır. Bundan dolayı İdare sorumlu tutulamaz.

İHALEYE ÇIKARTILACAK TAŞINMAZLAR VE TAŞINIRLAR SIRA ADRESİ BULUNDUĞU YER CİNSİ / NİTELİĞİ ALAN (M2) KİRA SÜRESİ KİRA ÖDEMESİ MUHAMMEN BEDEL KİRA T.L. GEÇİCİ TEMİNAT TL %10 İHALE SAATİ 1 AKÇAOVA MAH SARDUNYA SOKAK NO:2/A TİCARETHANE-DÜKKAN 18 3 YIL AYLIK 3.100,00 11.160,00 14:00 2 AKÇAOVA MAH SARDUNYA SOKAK NO:2/B TİCARETHANE-DÜKKAN 17 3 YIL AYLIK 3.100,00 11.160,00 14:03 3 AKÇAOVA MAH SARDUNYA SOKAK NO:2/C TİCARETHANE-DÜKKAN 17 3 YIL AYLIK 3.100,00 11.160,00 14:06 4 AKÇAOVA MAH. 3500 SOK. NO:2/F TİCARETHANE-DÜKKAN 75 3 YIL AYLIK 6.500,00 23.400,00 14:09 5 AKÇAOVA MAH. 3500 SOK. NO:7 TİCARETHANE-DÜKKAN 35 3 YIL AYLIK 3.000,00 10.800,00 14:12 6 AKÇAOVA MAH. ATATÜRK CAD. No:2/E TİCARETHANE-DÜKKAN 40 3 YIL AYLIK 7.000,00 25.200,00 14:15 7 AKÇAOVA MAH. ÇİNE CAD. No:9/A TİCARETHANE-DÜKKAN 24 3 YIL AYLIK 4.200,00 15.120,00 14:18 8 ALTINOVA MAH. 4659 SOK. NO:2 MESKEN 80 3 YIL AYLIK 3.000,00 10.800,00 14:21 9 CUMALI MAH. 2107 SOK. NO:53/B TİCARETHANE-DÜKKAN 35 3 YIL AYLIK 3.500,00 12.600,00 14:24 10 CUMALI MAH. 2101 SOK. NO:87 TİCARETHANE-DÜKKAN 15 3 YIL AYLIK 2.500,00 9.000,00 14:27 11 KABATAŞ MAH. KAZAKLAR 1930 SOK. NO:18/A TİCARETHANE-DÜKKAN 50 3 YIL AYLIK 2.250,00 8.100,00 14:30 12 KAHRAMAN MAH. 988 NO:3 TİCARETHANE-DÜKKAN 50 3 YIL AYLIK 4.500,00 16.200,00 14:33 13 ŞEVKETİYE MAH. MEHMET YAVAŞ CAD. NO 107/A TİCARETHANE-DÜKKAN 12 3 YIL AYLIK 6.000,00 21.600,00 14:36 14 ŞEVKETİYE MAH. MEHMET YAVAŞ CAD. NO 107/B TİCARETHANE-DÜKKAN 24 3 YIL AYLIK 10.500,00 37.800,00 14:39 SIRA

NO SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR ÜRÜN CİNSİ / DURUMU TAHMİNİ MİKTARI MUHAMMEN BEDEL TL GEÇİCİ TEMİNAT 10% İHALE SAATİ 15 BAHÇEARASI MAH 210/5 PARSEL AĞAÇ ÜZERİNDEKİ ZEYTİN ÜRÜNÜ MEMECİK /BAKIMSIZ 1.000KG 12.000,00 TL 1.200,00 14:42 16 ESENTEPE MAH.132 ADA 10-11-12 PARSEL AĞAÇ ÜZERİNDEKİ ZEYTİN ÜRÜNÜ MEMECİK/ BAKIMSIZ 1.500 KG 18.000,00 TL 1.800,00 14:45 17 KURUKÖY MAH. 239/5 PARSEL AĞAÇ ÜZERİNDEKİ ZEYTİN ÜRÜNÜ MEMECİK/BAKIMSIZ 1.500 KG 18.000,00 TL 1.800,00 14:48 18 SUBAŞI MAHALLESİ 218 /201 PARSEL AĞAÇ ÜZERİNDEKİ ZEYTİN ÜRÜNÜ MEMECİK/ BAKIMSIZ 2.500 KG 30.000,00 TL 3.000,00 14:51 19 İlçemiz muhtelif mahallelerinde bulunan fıstık çamı ağaçlarının 2026 yılı mahsulünün (kozalak) ağaç üzerinde verilmesi işi ÇAM FISTIĞI KOZALAĞI 1600 KG 32.000,00 3.200,00 14:54 CİNSİ MARKASI TİPİ MODELİ PLAKA RENK DURUMU SATIŞ MUHAMMEN BEDEL TL + KDV GEÇİCİ TEMİNAT 10% İHALE SAATİ 20 TRAKTÖR JOHNDERE 2040 1985 09 LH 117 YEŞİL Çalışır, yürür faal aktif olarak kullanılmakta masrafları var çekme belgeli verilecek 140.000,00 14.000,00 14:57 21 KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ MST M542 2011 09-00-12-0011 SARI Çalışır, yürür faal aktif olarak kullanılmakta masrafları var çekme belgeli verilecek 560.000,00 56.000,00 15:00 22 ÇİFT KABİN KAMYONET FORD RANGER 4X4 2007 09 LR 116 BEYAZ Çalışır, yürür faal aktif olarak kullanılmakta masrafları var çekme belgeli verilecek 170.000,00 17.000,00 15:03 SIRA MAHALLESİ ADA/ PARSEL NİTELİĞİ ALANI(M2) HİSSE PAYI İMAR BİLGİSİ VE DURUMU MUHAMMEN BEDEL SATIŞ T.L. GEÇİCİ TEMİNAT %10 İHALE SAATİ 23 CUMHURİYET MAHALLESİ 531 / 11 ARSA 427,43 1/1 1/1000 uygulama imar planı içerisinde ayrık nizam ,zemin +3 kat. Zemin katlar ticaret olarak yapılaşabilir, üst katlar konut imarlıdır.Zemin+3 kat,ön bahçe=15 mt-5 mt ,komşu bahçe =3 mt, taks =0,30 Kaks=1,20 yapılaşma koşullarında olup,parselde imar uygulaması yapılmadan yapı ruhsatı düzenlenemez. 7.500.000,00 750.000,00 15:06 24 KARAKOLLAR MAHALLESİ 117/12 ARSA 154,46 1/1 Köy Yerleşik Alan içerisinde. Ön bahçe=5.00 mt,komşu bahçe=3,00 mt, arka bahçe =H/2,Taks=0,40,zemin +1 kat 550.000,00 55.000,00 15:09 25 TAŞOLUK MAHALLESİ 118/15 ARSA 671,93 1/1 Köy Yerleşik Alan dışında kalmakta olup, İlgili kurumların yapılaşmaya izin vermesi durumunda çekme mesafeleri yollardan=10.00 mt,komşu bahçe =5.00mt, zemin+1 kat,yapı yüksekliği =7,50 mt 500.000,00 50.000,00 15:12

1-İhaleye Katılacak olan Gerçek Kişilerden istenecek belgeler

a. Kimlik fotokopisi ve yerleşim yeri belgesi.

b. Belediyeye Günü Geçmiş Borcu olmadığına dair belge ( Kira, Emlak, İlan Reklam, ÇTV. Vs.)

c. İhale Dosya Ücretinin yatırıldığına dair Makbuz ve Geçici Teminatın yatırdığına dair makbuz, dekont veya teminat mektubu.

2-İhaleye Katılacak olan Tüzel Kişilerden ayrıca istenecek belgeler

a. Tüzel Kişiliğin kuruluş sözleşmesinin aslı veya Noter tasdikli sureti, Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış Tüzel kişiliğin Oda Kayıt Belgesi.

b. Yönetim Kurulu İmza sirküleri aslı veya Noter Tasdikli sureti.İhaleye giren kişinin Tüzel Kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, kimlik fotokopisi.Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri.Borcu yoktur belgesi ve şartname ve dosya ücreti makbuzu

c. Türkiye de tebligat için adres göstermesi ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

3-İhale ve sözleşmeler ile ilgili belge, resim, harç ile diğer resmi gidereler, ihale üzerinden kalan kişilerce ödenir. Taşınmazlar KDV den istisnadır.

4-İhale şartnamesi Çine Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü servisinde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İmar Durumu ile ilgili diğer bilgiler dosyasından incelenmelidir. Ek Şartlar ve Teknik Şartname Taşınır, Taşınmaz Kira / Satış Şartnamesinde belirtilmiştir.

5-İhaleye girmek isteyen istekliler 17 /11/ 2026 Salı günü saat 12:30' a kadar, Sıra No:1'den 19'a kadar 1.500,00 TL, Sıra No:20'den 25'e kadar 3.000,00 TL İhale Dosya Bedelleri karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğü Servisinden satın alabilirler.

6-İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ve kiralamada ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

7- Posta ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8- İhaleler bir numaralı gayrimenkulden başlayacak ve bir önceki ihale bitmeden diğer ihaleye geçilmeyecektir.

9- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 29'uncu maddesi gereğince, İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale saatini değiştirmekte serbesttir.

10 - İlan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02582526