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T.C. ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/288

Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil davasında, davalıların adresleri tespit edilemediğinden dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Aırat Shageev, Alıaksandr Lohınau, Alına Gaınullına, Andreas Jakobı, Andreas Schell, Anna Popıkova,Arına Kım, Artem Zhurbelıu, Assemgul Nukenova, Bıblenko Iryna, Borys Omelıaanenko, Chıngız Jankelov, Dmıtry Shabalov, Dzmıtry Belıayeu, Elena Jakobı, Elena Marugına, Elena Zavıalova, Elmıra Kuznetsova, Eugen Berg, Evgenıı Dıma, Evgenıı Kolobov, Evgenıı Poleshchuk, Halyna Melnyk, Ildar Faızullın, Ilnur Nabıullın, Ilyas Dıvazov, Irına Ganchıkhına, Irına Maksımova, Irına Shaıdulına, Iulııa Butko, Iulııa Pırogova, Kulbanu Nurlanova, Lachın Saparova, Larıssa Ryazhko, Lola Mustafokulova, Marına Khılına, Marına Tyurına, Mılıka Sulkhıevna Tursunova, Natalıa Pavlenko, Naya Shari Sell, Oleksandr Kotyk, Olga Kravtsova, Olga Popova, Ramıl Shaıdulın, Rınat Makhmutov, Rmazan Smagulov, Roman Pırogov, Saad Yahya Abdalhalım Affourı, Saıd Khasenov, Saıda Dıvazova, Sergeı Dudoladov, Sergey Papanov, Sergheı Susorov, Swetlana Strohmaıer, Tamara Zubenko, Tatıana Ratnıkova, Tatıana Varavınova, Tatjana Schmal, Valerıı Bobylev, Vıctorıa Usıkova, Vınera Khadyeva, Vugar Musaev, Waldemar Schmal, Yelzhas Sarsenbayev, Zhamılya Baıtussova'ya dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi ile duruşma günü 20/01/2027 saat 11.20'de duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ilanen tebliğ olunur.

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