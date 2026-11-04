İ L A N

T.C. ÇAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/61 Esas

DAVALILAR : 1-TUĞBA KAYA

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; dava konusu edilen Erzurum İli Çat İlçesi Çimenözü Mahallesi 121 ada 14 parsel sayılı taşınmaz yönünden, mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir konsolosluk aracılığı ile müzekkere yazılmış olup, tebliğin yapılmadığının bildirildiği görülmüştür. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu hususta dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde HMK'nın 129.maddesinde yazılı unsurları içerir dilekçe ile davaya ilk itirazlarınızı, cevaplarınızı ve varsa delillerinizi HMK 126.maddesi gereği davacı sayısı kadar suretleri ile duruşmanın bırakıldığı 10/12/2026 tarihinden önce mahkememize ibraz edebileceğiniz tebliğ ve ihtar olunur. 02/11/2026

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