T.C.

İSTANBUL ANADOLU

18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2026/614 Esas

KARAR NO :2026/845 Karar

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Sebep Olma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12.10.2026 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK'nun 89/1. maddesi gereğince 16.800,00 TL ADLİ PARA CEZASI (4 EŞİT TAKSİT) ve 3 AY SÜREYLE C SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASINA şeklinde cezalandırılan 10/05/1968 Gürcistan doğumlu, MUKHDAR GULMAMEDOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000 'in altındaki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.11.2026

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