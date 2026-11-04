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Giriş Tarihi: 05.11.2026 00:00

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/480 Esas 12.10.2026

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 12.10.2026

GAİP

TC KİMLİK NO : 34777802536

ADI SOYADI : NESİP KAYA

BABA ADI : İBRAHİM

ANA ADI : MAHİ

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1945

DOĞUM YERİ : KAĞIZMAN

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02585382

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