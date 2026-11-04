Giriş Tarihi: 05.11.2026 00:00
İ L A N
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/480 Esas 12.10.2026
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 12.10.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 34777802536
ADI SOYADI : NESİP KAYA
BABA ADI : İBRAHİM
ANA ADI : MAHİ
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1945
DOĞUM YERİ : KAĞIZMAN
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