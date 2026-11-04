Örnek No:55*

T.C.

SİLİFKE

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/39 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi Davası Sonucu aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/39 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Cambazlı Mahallesi 106 ada 295 Parsel sayılı 2.967,61 m2 yüzölçümlü, tapuda " Susuz Tarla " vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz üzerinde zeytin, bağ ve badem ağaçları bulunmaktadır.Taşınmaz üzerinde inşai Muhtesat Bulunmamaktadır. İmar Durumu: Uygulama İmar Planının bulunmadığı taşınmazın 'Köy Yerleşik Alan Sınırı' içinde yer aldığı belirtilmiştir. Kıymeti : 2.258.207,50 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: "3. Derecede Arkeolojik Sit Alanı Şerhi Vardır. Arkeolojik Sit" Beyanı vardır. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 13:36 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 13:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 13:36 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 13:36

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Mersin ili, Silifke İlçesi, Canbazlı Mahallesi 105 ada 50 Parsel sayılı 9.617,00 m2 yüzölçümlü, tapuda " Susuz Tarla" vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz kuru tarım arazisi özelliğinde olup, taşınmaz üzerinde zirai ve inşai muhtesat bulunmamaktadır. İmar Durumu:İmar Planının bulunmadığı, taşınmazın kısmen 'Köy Yerleşik Alan Sınırı' içinde kısmen de 'Köy Yerleşik Alan Sınırı' dışında yer aldığı belirtilmiştir. Kıymeti : 1.923.400,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: '2. Derecede Arkeolojik Sit Alanıdır. Arkeolojik Sit' Beyanı vardır. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 10:07 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 10:07 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 10:07

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Canbazlı Mahallesi 105 ada 249 Parsel sayılı 97.200,00 m2 yüzölçümlü, tapuda " Susuz Tarla" vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz kuru tarım arazisi özelliğinde olup, taşınmaz üzerinde zirai ve inşai muhtesat bulunmamaktadır. İmar Durumu: Uygulama İmar Planının bulunmadığı, taşınmazın 'Köy Yerleşik Alan Sınırı' dışında yer aldığı belirtilmiştir. Kıymeti : 11.664.000,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 11:13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 11:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 11:13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 11:13

4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Sömek Mahallesi 101 ada 168 Parsel sayılı 6.110,81 m2 yüzölçümlü, tapuda " Sulu Tarla" vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz üzerinde zirai ve inşai muhtesat bulunmamaktadır. İmar Durumu: Uygulama İmar Planının bulunmadığı taşınmazın 'Köy Yerleşik Alan Sınırı' dışında yer aldığı belirtilmiştir. Kıymeti : 1.222.162,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: " 1. Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı ve koruma alanı. Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır. "Beyanı vardır. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 11:09 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 11:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 11:09 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 11:09

19/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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