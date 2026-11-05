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Giriş Tarihi: 06.11.2026 00:00

Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 00:18

T.C. ANDIRIN SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. ANDIRIN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/47 Esas 02.11.2026

Konu : Hüriye İspir'in 2. Gaiplik İlanı Hk.

FERİDE İSPİR ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan HÜRİYE İSPİR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 02/11/2026

GAİP ADAYI

TC KİMLİK NO : 21692476096

ADI SOYADI : HÜRİYE İSPİR

BABA ADI : OSMAN

ANA ADI : FATMA

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1946

DOĞUM YERİ : ANDIRIN

İKAMETGAH ADRESİ : Boztopraklı Mah. İspirli Küme Evleri No: 19 Andırın / Kahramanmaraş Andırın/ KAHRAMANMARAŞ

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02587464

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T.C. ANDIRIN SULH HUKUK MAHKEMESİ
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