Giriş Tarihi: 06.11.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 00:18
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T.C. ANDIRIN SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/47 Esas 02.11.2026
Konu : Hüriye İspir'in 2. Gaiplik İlanı Hk.
FERİDE İSPİR ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan HÜRİYE İSPİR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 02/11/2026
GAİP ADAYI
TC KİMLİK NO : 21692476096
ADI SOYADI : HÜRİYE İSPİR
BABA ADI : OSMAN
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1946
DOĞUM YERİ : ANDIRIN
İKAMETGAH ADRESİ : Boztopraklı Mah. İspirli Küme Evleri No: 19 Andırın / Kahramanmaraş Andırın/ KAHRAMANMARAŞ
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