T.C. ANKARA BATI 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2026/310 Esas

KARAR NO : 2026/744

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/09/2026 tarihli ilamı ile 158/1.f maddesi gereğince 1 YIL 3 AY HAPİS, 12500 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Bahri ve Vahide oğlu, 11/04/2001 doğumlu, ÖMER FARUK FIRAT tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininTürkiye geneli 50 bin tiraj üstü gazetelerin birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 02.11.2026

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