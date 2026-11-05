T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Bursa, Nilüfer, Hasanağa Mah/Köy, 178 ada, 21 parsel, D Blok, 8. ve Çatı Katı, 38 Bağımsız Bölüm Nolu, Dubleks Konut vasıflı taşınmaz. Tam hissesi satılıktır.

İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Hasanağa Toplukonut Alanı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında ayrık nizam, konut alanında kalmaktadır. Hmax:27,50 m, Taks:0.40, Kaks:0.90 yapılaşma şartına sahiptir. Yapı Ruhsatı – Yeni Yapı (25.10.2021 tarih 1151/19 belge nolu)- yol kotu altı; 2 kat, yol kotu üstü 9 kat, toplam inşaat alanı; 5224,6 m², betonarme tarzda, 4A yapı sınıfında, 42 adet bağımsız bölüm için düzenlenmiştir. Yapı Kullanma İzin Belgesi: Bulunmamaktadır. Not: Taşınmazın yerinde yapılan incelemede, taşınmazın natamam olduğu ve inşaatın durduğu tespit edilmiştir. Nilüfer Belediyesinde edinilen bilgiye göre "D BLOK BURSA FORM YAPI DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ Fesihli YİBF'lerinde ve onaylanan 09.04.2023 Tarihli fesih seviyesinin %59 olduğu, Yapı Denetim Sisteminden tespit edilmiştir." bilgisine ulaşılmıştır. ADRESİ: Bursa ili, Nilüfer İlçesi, Kızılcıklı Mahallesi, Çamlı Sokak, D blok, No: 3D/38 posta adresindedir. Ana Taşınmaz Özellikleri;

• Ana taşınmaz; 8.705,30 m² arsa üzerinde 4 bloktan oluşmaktadır. Taşınmaz, 2 bodrum + zemin + 8 normal kat+ çatı katından oluşmaktadır. Betonarme tarzında, 4/A yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Bina girişi bodrum kat seviyesinden sağlanmaktadır. Mimari projesine göre; binanın bodrum, zemin ve 7 normal katının her birinde dörder adet mesken, 8+çatı katında 6 adet dubleks mesken olmak üzere binada toplamda 42 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Dış cephesi klasik sıva üzeri dış cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı demir doğramadır. Binada ısınma kombi ile sağlanmaktadır. Taşınmazın yer aldığı binanın 2021 yılında inşaatına başlanmış olup inşaat durmuştur. Taşınmaz inşaat seviyeli olup asansör işleri, bina girişleri, kapıları, pencereleri, ortak alanların zemin döşemeleri ve boya işleri, çevre düzenlemesi vb. yapılmamıştır. Nilüfer Belediyesinde alınan bilgiye göre fesih seviyesinin %59 olduğu bilgisi edinilmiştir. Bu sebeple inşaat seviyesi % 59 alınmıştır. Bağımsız Bölüm Özellikleri; Taşınmaz mimari projesine göre 8. Katı salon, mutfak, 3 adet oda, hol, wc+lavabo ve balkon; çat katı 2 adet oda, banyo, duş, hol ve teras bölümlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz bina girişine göre sol yan ve arka cephelidir. Projesine göre; 81,39(41,59+39,8) m² net alanlı olup 1 adet 6,7 m² alanlı balkon dahil 101 m² brüt kapaı kullanım alanına ve 6,70 m2 teras alannına sahiptir. Taşınmaz natamam olup kapı ve pencerelerin kanat ve kasaları takılmamış, yer döşemeleri ve boya işleri yapılmamış, balkon korkulukları, elektrik aksesuarları, armatür, vitrifiye vb. Takılmamıştır. İç mekan özellikleri; Taşınmazın zeminleri şap beton, duvarlar ve tavanlar sıvalı haldedir. Fiili durumu natamam dubleks konuttur. İç yapısı: İyi Faydalı (Net) kullanım alanı: 81,39 m² Mevcut kullanım durumu: Natamam dubleks konut Ruhsat tarihi: (Yeni Yapı) 31.12.2018 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler arasında bulunmadığı, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılmamıştır. Ana Taş.Yüzölçümü: 8.705,30 m²,Arsa Payı: 14/2400, Kıymeti: 3.500.000,00 TL, KDV Oranı: %20, Hisse : 1/1

Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı : 22/03/2022, 23/03/2022 tarih, 21648 yevmiye, İhtiyati Tedbir : Bursa 7. Asliye Hukuk Mahkemesi nin 12/08/2024 tarih 2024/393 Esas sayılı Mahkeme müzekkeresi sayılı yazıları ile (Açıklama : Tapu İptali ve Tescil )