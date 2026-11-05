İ L A N

T.C.

ESKİŞEHİR

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2026/147 Ort. Gid. Satış

Eskişehir 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/1730-2025/1529 E. K sayılı dosyasında verilen satış kararı doğrultusunda satışa konu taşınmazın 16/05/2026 tarihli yapılan kıymet takdirinde inşaat müh. Bilirkişi tarafından verilen bilirkişi raporunda;Eskişehir ili, Tepebaşı ilçesi, Fevziçakmak mah.4284 ada, 3 parsel 14.800.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Adresi tespit edilemeyen:

Taşınmazda miras payı sahibi, Mevlüt ve Sultan kızı 1959 Emirdağ d.lu 34.......994 T.C. Kimlik Numaralı davalı - NEVRİYE UZ'a

İş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren yedi gün sonra kıymet takdiri raporunun tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliği tarihinden itibaren 7 gün içerisinde (gerekli harç ve gider avansını yatırmak suretiyle) Eskişehir 1 Sulh Hukuk Mahkemesine kıymet takdirine itiraz davası açabileceği hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 04/11/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02586939