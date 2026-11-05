İ L A N

T.C. KARAMÜRSEL SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/565 Esas

DAVALI : CEYHUN ŞİRİNOĞLU - 4/67 HARROW RD., AUBURN, NSW SİDNEY / AVUSTRALYA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında; davalı Ceyhun ŞİRİNOĞLU Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilip tebliğİ yapılamamış olması nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adrese ulaşılamaması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesini özetle; davacılar Nurhayat YÜCETEPE ve Melek SÖKMEN'in açmış olduğu ortaklığın giderilmesi davası olduğu, maliki olduğunuz Kocaeli ili, Karamürsel ilçesi, Karaahmetli Mahallesi, 148 Ada, 44 Parsel; Kocaeli ili, Karamürsel ilçesi, Karaahmetli Mahallesi, 148 Ada, 46 Parsel ve Kocaeli ili, Karamürsel ilçesi, Karaahmetli Mahallesi, 147 Ada, 73 Parsel sayılı taşınmazlardaki ortaklığın giderilmesine ilişkin olduğu görüldü.

Duruşma Günü: 22/12/2026 günü saat: 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde 6100 Sayılı HMK'nun 150. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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