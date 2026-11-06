HABERLEŞME SİSTEMLERİ İÇİN TETRA TELSİZ SATIN ALINACAKTIR

1BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİRKECİ-KAZLIÇEŞME NOSTALJİ HATTI, GAYRETTEPE-İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI VE MARMARAY PROJESİ KAPSAMINDA HABERLEŞME SİSTEMLERİ İÇİN TETRA TELSİZ ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/2140502

1- İdarenin 1.1. Adı : TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (YOL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ) 1.2. Adresi : TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Rasimpaşa Mahallesi Tren Garı Yolu Sok.Haydarpaşa/İSTANBUL KADIKÖY/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02163488020 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 01.12.2026 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/Kadıköy/ İSTANBUL

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 1BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİRKECİ-KAZLIÇEŞME NOSTALJİ HATTI, GAYRETTEPE-İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI VE MARMARAY PROJESİ KAPSAMINDA HABERLEŞME SİSTEMLERİ İÇİN TETRA TELSİZ ALIMI İŞİ 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Bu teknik şartname; Sirkeci-Kazlıçeşme Nostalji Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve Marmaray Projesi mıntıkasında kullanılmak üzere, aşağıdaki tabloda adet ve miktarı belirtilen cihazın teminine ilişkin esasları kapsamaktadır.Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1. Bölge Maltepe Sinyal Depo 3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde malzemenin teslim süresi yürürlüğe girecek ve işe başlanacaktır. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 15 gün

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin ihaleye katılım belgesi uygun kabul edilir.İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını gösteren belgeler şunlardır:

İmalatçı Belgesiİsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite RaporuSanayi Sicil Belgesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.