T.C. BURSA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

167 SAYILI YERALTI SULARI HAKKINDAKİ KANUNUN 4 ' ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDA KAYNAK SULARININ KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN

İHALE İLANI



1-İhale Konusu İş:

167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi kapsamında aşağıda bilgileri verilen Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki kaynak sularının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ve 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü( Artırma) ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.



A - Bursa İli İnegöl ilçesi Mesruriye mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5 adet kaynak suyunun toplam 3,5 lt/sn debilik kısmının 7 yıl süreli kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü( Artırma) ile ihale edilecektir.



İhale Konusu İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı:

Kaynak

Adı İli İlçesi Mahallesi Koordinatı Cinsi / Niteliği Miktarı

(Lt/Sn) K1 Bursa İnegöl Mesruriye Y: 722780

X: 4417871 Kaynak Suyu









3,50 K2 Bursa İnegöl Mesruriye Y: 722870

X: 4417773 Kaynak Suyu K3 Bursa İnegöl Mesruriye Y: 723608

X: 4419299 Kaynak Suyu K4 Bursa İnegöl Mesruriye Y: 723597

X: 4419273 Kaynak Suyu K5 Bursa İnegöl Mesruriye Y: 723514

X: 4419308 Kaynak Suyu

Tahmin Edilen Bedel (TL) Geçici Teminat Miktarı (TL) İhale Tarihi İhale Saati Şartname Bedeli 37.998.538,60-TL 1.139.956,16-TL 26/11/2026 10:00 5.000,00-TL

Kaynak

Adı İli İlçesi Mahallesi Koordinatı Cinsi / Niteliği Miktarı

(Lt/Sn) K1 Bursa İnegöl Sulhiye

Tüfekçikonağı Y: 729977

X: 4418317 Kaynak Suyu









7,62 K4 Bursa İnegöl Sulhiye

Tüfekçikonağı Y: 730527

X: 4417359 Kaynak Suyu K5 Bursa İnegöl Sulhiye

Tüfekçikonağı Y: 729587

X: 4417420 Kaynak Suyu K6 Bursa İnegöl Sulhiye

Tüfekçikonağı Y: 729025

X: 4417568 Kaynak Suyu K7 Bursa İnegöl Sulhiye

Tüfekçikonağı Y: 729044

X: 4417471 Kaynak Suyu K8 Bursa İnegöl Sulhiye

Tüfekçikonağı Y: 729955

X: 4417472 Kaynak Suyu

Tahmin Edilen Bedel (TL) Geçici Teminat Miktarı (TL) İhale Tarihi İhale Saati Şartname Bedeli 82.728.246,80-TL 2.481.847,40-TL 26/11/2026 13:00 5.000,00-TL

Kaynak

Adı İli İlçesi Mahallesi Koordinatı Cinsi / Niteliği Miktarı

(Lt/Sn) K1 Bursa Osmangazi Güneybudaklar Y: 685050

X: 4437242 Kaynak Suyu









7,00 K2 Bursa Osmangazi Güneybudaklar Y: 685508

X: 4436935 Kaynak Suyu K3 Bursa Osmangazi Güneybudaklar Y: 685961

X: 4436768 Kaynak Suyu K4 Bursa Osmangazi Güneybudaklar Y: 686395

X: 4436586 Kaynak Suyu K5 Bursa Osmangazi Güneybudaklar Y: 685113

X: 4436060 Kaynak Suyu

Tahmin Edilen Bedel (TL) Geçici Teminat Miktarı (TL) İhale Tarihi İhale Saati Şartname

Bedeli 75.997.077,10-TL 2.279.912,31-TL 26/11/2026 14:30 5.000,00-TL

Kaynak

Adı İli İlçesi Mahallesi Koordinatı Cinsi / Niteliği Miktarı

(Lt/Sn) K1 Bursa Kestel Derekızık Y: 686596

X: 4442588 Kaynak Suyu 1,00

Tahmin Edilen Bedel (TL) Geçici Teminat Miktarı (TL) İhale Tarihi İhale Saati Şartname Bedeli 10.856.725,30-TL 325.701,76-TL 26/11/2026 15:30 5.000,00-TL

, Bursa İli İnegöl ilçesi Sulhiye ve Tüfekçikonağı mahallesi sınırları içerisinde bulunan 6 adet kaynak suyunun toplam 7,62 lt/sn debilik kısmının 5 yıl süreli kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü( Artırma) ile ihale edilecektir.Bursa İli Osmangazi ilçesi Güneybudaklar mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5 adet kaynak suyunun toplam 7,00 lt/sn debilik kısmının 5 yıl süreli kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü( Artırma) ile ihale edilecektir. Bursa İli Kestel ilçesi Derekızık mahallesi Kovukdere Mevkii sınırları içerisinde bulunan 1 adet kaynak suyunun toplam 1,00 lt/sn debilik kısmının 10/12/2029 tarihine kadar kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda 45. maddesi göre Açık Teklif Usulü( Artırma) ile ihale edilecektir.İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı, tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 5. Kat Toplantı salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 inci maddesine göre Açık teklif usulü (artırma) ile gerçekleştirilecektir.



2-İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı :

Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Çırpan Mah. 2. Güçlü Sokak No:2 Osmangazi/BURSA 5. Kat Toplantı salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü( Artırma) ve 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü( Artırma) ile yukarıda belirtilen saatlerde ayrı ayrı gerçekleştirilecektir.



3-İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer : Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Çırpan Mah. 2. Güçlü Sok. No:2 Kat:4 Osmangazi/BURSA Tel: 0224 2566420 Fax: 0224 2718754 b) Hangi Şartlarda Alınacağı : İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini her iş için ayrı ayrı Bursa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Ziraat Bankası/ Bursa şubesi nezdindeki TR47 0001 0000 6067 5490 2850 02 no.lu hesabına yatırılacakları 5.000,00 -TL karşılığında, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden satın alabilecektir. İstenildiğinde ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıdaki yazılı adreste görülebilir.



c) Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun hükümleri doğrultusunda 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ( Artırma) ve 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü( Artırma)



d)Tekliflerin sunulacağı adres: Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Çırpan Mah. 2. Güçlü Sok. No:2 Kat:4 Osmangazi/BURSA

e) İhale Yeri ve saati: Yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde ayrı ayrı yapılacaktır. Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve koordinasyon Başkanlığı Çırpan Mah. 2. Güçlü Sok. No:2 Kat:5 toplantı salonunda yapılacaktır.

f) 2886 sayılı kanunun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ( Artırma) : Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi yazılır .Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf (İÇ ZARF) geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. (DIŞ ZARF) Dış zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır ve mühürlenerek ihale saatine kadar Başkanlığımızın Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğüne teslim edilir. İhale saatinden sonra verilecek teklif zarfları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

- İÇ ZARF ( teklif mektubu): teklif mektubunun aslı verilecektir. Teklif mektubu' nun örneğe uygun olarak rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak ve kısaltmadan açıkça yazılması, üzerinde kazıntı , silinti, düzeltme bulunmaması ve isteklinin ticaret unvanının yazılmış olması ve isteklinin yetkili veya vekili tarafından kaşelenip imzalanması zorunludur. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, Teklif mektubu' nun tüm ortakların ticaret unvanının yazılmış ve kaşelenmiş olması ve tüm ortakların yetkilileri veya vekilleri tarafından imzalanmış olması zorunludur.

g) 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ( Artırma) : Açık teklif usulünde ihaleler isteklilerin ihale komisyonları önünde teklifler sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir.

Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma kâğıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir.

İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar.

Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa, isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

h) Posta ile gönderilecek tekliflerin belirtiler saate kadar ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postada gecikme olması durumunda teklifler ihale komisyonuna alınmayacaktır.



4-İsteklilerde aranacak belgeler:

a) Gerçek Kişi İstekliler:

1) Yer görme belgesi

2) Tebligat için, kişi bilgilerinin ve T.C. kimlik numarasının da yer aldığı, adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasıyla elektronik posta adresi ve elektronik tebligat adresi,

3) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi

4) Noter onaylı imza beyannamesi,

5) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya süresiz ibareli banka teminat mektubu,

6) Şartname ve eklerinin satın alındığına dair belge,

7) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

8) Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü)' ndan alınan, her sayfası imzalanmış , en son sayfaya okudum ibaresi konularak imzalanmış ihale şartnamesi ve sözleşme tasarısı

9) SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belge,

10) İhaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

b) Tüzel Kişi İstekliler:

1) Yer görme belgesi

2) Özel hukuk tüzel kişilerinin, mevzuatı gereği siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

3) Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı sureti(Statüsünde Doğal Su Kaynaklarını , İçme Suyu Amacı ile ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer almalı), şirketin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu üyeleri,

4) Kamu tüzel kişilerinin, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge,

5) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü veya vekâletname,

6) Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi,

7) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı belgeyi ibraz etmeleri

8) Şartname ve eklerinin satın alındığına dair belge,

9) Tebligat için, tüzel kişi bilgilerinin ve vergi kimlik numarasının yer aldığı, adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasıyla elektronik posta adresi ve elektronik tebligat adresi,

10) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya süresiz ibareli banka teminat mektubu,

11) Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü)' ndan alınan, her sayfası imzalanmış , en son sayfaya okudum ibaresi konularak imzalanmış ihale şartnamesi ve sözleşme tasarısı

12) SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belge,

13) İhaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname

5-Diğer Hususlar:

Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi, damga, resim harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.

İhale İlanı Bursa Valiliğinin resmî internet adresinde (www.bursa.gov.tr/yikob) yayımlanacaktır.

İlan Olunur.