T.C. LAPSEKİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/193 Esas 05.11.2026

Konu : Esin Kuru hk.

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli ) davası nedeniyle; Mahkememizin 2023/193 Esas sayılı dosyasında Çanakkale ili, Lapseki ilçesi, Suluca Köyü; Eskibağlar Mevkii 112 ada 93 parsel, Harmantarla Mevkii 148 ada 642 parsel, Taşlıtarla Mevkii 148 ada 602 parsel, Payamlı Mevkii 148 ada 324 parsel, Armutlu Mevkii 148 ada 873 parsel taşınmazlar üzerinde Ortaklığın Giderilmesi davasının açıldığı, taşınmaz üzerinde bugüne kadar anlaşma sağlanamadığı, ortaklığın satılarak giderilmesine karar verilmesini davacı vekili tarafından talep ve dava edildiği, dava dilekçesinin taraflara tebliğ edildiği, 02/12/2026 günü ve saat 10:55 saatine duruşma verildiği, duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği 14587865914 T.C. kimlik numaralı ESİN KURU adına ilânen tebliğ olunur.