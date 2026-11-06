T.C. MARMARAEREĞLİSİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : Tekirdağ İl, Marmaraereğlisi İlçe, YAKUPLU Mahalle/Köy, ÇERKEZ DÜZLÜĞÜ Mevkii, 207 Ada, 133 Parsel, Dava konusu taşınmazın dosyasıda mevcut tapu kaydı incelendiğinde Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, Yakuplu mahallesi, Çerkez Düzlüğü mevkii, 207 ada, 133 parselde kayıtlı 8.199,44 metrekare alanlı tarla vasıflı taşınmazdır. Toprak yapıları killi-tınlı bünyeli, her türlü makineli tarıma müsait erozyon ve drenaj gibi sorunları bulunmayan her türlü zirai faaliye elverişli kuru tarım arazisi olduğu, uygun tarım teknikleri tatbikiyle ekonomik ve rasyonel olarak nadasa bırakılmaksızın münavebeli bir yıl bağday, bir yıl ayçiçeği üretimine imkan tanımaktadır. İlçemizde genellikle ayçiçeği, kanola bğday ve arpa ekilişi yapılmaktadır. Dava konusu taşınmaz Marmaraereğlisi ilçesi, Yakuplu mahallesi sınırları içerisinde, etrafında tarla vasıflı tarım arazilerinin olduğu, Tekirdağ- İstanbul karayoluna yaklaşık 9.020,00 metre, Marmara Denizine yaklaşık 9.160,00 metre, Marmaraereğlisi Belediyesine yaklaşık 11.520,00 metre Marmaraereğlisi Hükümet konağına yaklaşık 11.810,00 metre mesafededir. Hafif meyilli bir topoğrafik yapısı vardır. Taşınmazın tapu kaydında bulunan," 6200 Sayılı Kanunun Ek 9. Maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır." şerhi ile ilgili kurumla yapılan yazışmada,"Tekirdağ İli, Marmaraereğlisi İlçesi, YakupluKöyü Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında yapımı devam eden "Tekirdağ 2. Kısım AT ve TİGHProjesi" kapsamında kalmakta olup söz konusu ilgi yazınız ekinde belirtilen parselin ortaklığıngiderilmesi suretiyle açık artırma yoluyla satışında Bölge Müdürlüğümüzce yürütülen arazi toplulaştırmaprojesi açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.Ancak; Arazi toplulaştırma yönetmeliğinin 8. maddesinin 3. alt başlığında "Toplulaştırmabelirtmesinden sonra araziyi satın alan malik, önceki malikin taahhütlerini aynen kabul etmişsayılır." ibaresinin taraflara bildirilmesi gerekmektedir." cevabı dosyada bulunmaktadır .Taşınmaz tarla vasıflı olduğundan hisseli satışa ilişkin Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan yazışmada, "Davaya konu Tekirdağ İli Marmaraereğlisi İlçesi Yakuplu Mahallesi sınırları dahilinde bulunan 207 ada133 parsel, 8.199,44 m² alanlı tarım arazisi vasıflı taşınmaz ilçe bazında yeter gelirli arazi büyüklüğünü sağlamamaktadır. Taşınmaz yeter gelirli arazi büyüklüğünü sağlamadığından taşınmazın hisseli olarak cebri satışının mümkün olmadığı görülmektedir.

Taşınmazın tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir gerçek kişiye veya bir tüzel kişiliğe cebri satış yapılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir." cevabı gereğince taşınmazın satışına hisseli olarak iştirak edilmeyecektir.

Adresi : Tekirdağ İli, Marmaraereğlisi İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 207 Ada, 133 Parsel Marmaraereğlisi / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 8.199,44 m2

İmar Durumu : Yakuplu Mahallesi 207 ada 133 parsel, imar planlarımız dışında kalmakta olup tarla vasıflı taşınmazdır. Söz konusu alan, Türkmenli Gölet Koruma Havzasında kalmakta olup TESKİ İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği Esasları geçerlidir.

Kıymeti : 2.459.832,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.