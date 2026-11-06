Giriş Tarihi: 07.11.2026 00:00
T.C. MARMARAEREĞLİSİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/5 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Tekirdağ İl, Marmaraereğlisi İlçe, YAKUPLU Mahalle/Köy, köycivarı Mevkii, 132 Ada, 6 Parsel, Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, Yakuplu mahallesi, Köy civarı mevkii, 132 ada, 6 parsel kayıtlı 799,86 metrekare alanlı arsa vasıflı taşınmazdır.Dava konusu taşınmazın üzerinde herhangi bir yapının olmadığı, boş arsa olduğu tepsil edilmiştir. Taşınmaz , Tekirdağ ilinin, sahil şeridi 30 km olan, İstanbul iline 90 km mesafede turizm ve sayfiye merkezlerinden olan, yerli ve yabancı yatırımcıların her geçen gün daha fazla rağbet ettikleri ve bu nedenle arazi fiyatlarının sürekli yükseldiği Marmaraereğlisi ilçesinde yer almaktadır. Taşınmaz Yakuplu mahallesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Yakuplu-Çorlu yoluna 1.130,00 metre, Tekirdağ-İstanbul D110 karayoluna 11.420,00 metre, Marmara Denize yaklaşık 11.550,00 metre Marmaraereğlisi ilçe merkezine ise yaklaşık 14.550,00 m mesafededir. İlaşım, elektrik, doğal gaz, su ve her türlü belediye hizmetinden faydalanabilir konumdadır. Topoğrafik yapısı hafif eğimlidir. ,İHALEYE TEMİNATSIZ GİRME HAKKI OLAN HİSSEDARLARIN TAŞINMAZIN İHALESİNI ALMASI DURUMUNDA, HİSSESİ DÜŞÜLDÜKTEN SONRA VERİLEN YASAL SÜREDE YATIRMASI GEREKEN MİKTARI YATIRMAMASI HALİNDE, İKİNCİ İHALEYE VE BU TAŞINMAZ İÇİN MEMURLUĞUMUZCA BU DOSYADAN YAPILACAK BAŞKA İHALELERE NAKİT TEMİNAT YATIRMASI HALİNDE GİREBİLECEKTİR.
Adresi : Tekirdağ İli, Marmaraereğlisi İlçesi, Yakuplu Mahallesi 132 Ada, 6 Parsel Marmaraereğlisi / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 799,86 m2
İmar Durumu : Yakuplu Mahallesi 132 ada 6 parsel, Yakuplu Bölgesi Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde Ayrık Nizam 2 Kat, %20 Taban Oturumu ve %40 Toplam İnşaat Alanı yapılaşma koşullarına sahip Konut Alanında kalmaktadır. Söz konusu alan, Türkmenli Gölet Koruma Havzasında kalmakta olup TESKİ İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği Esasları geçerlidir.
Kıymeti : 4.799.160,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 13:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 13:40
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 13:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 13:40
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2 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Tekirdağ İl, Marmaraereğlisi İlçe, YAKUPLU Mahalle/Köy, beyaztopraklık Mevkii, 159 Ada, 20 Parsel, Dava konusu taşınmazın dosyasında mevcut tapu kaydı incelendiğinde, Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, Yakuplu mahallesi, Beyaz topraklık mevkii, eski 233 yeni 159 ada, 20 de kayıtlı 8.066,25 metrekare alanlı tarla vasıflı taşınmazdır. Toprak yapılari killi-tınlı bünyeli, her türlü makineli tarıma müsait, erozyon ve drenaj gibi sorunları bulunmayan her türlü zirai faaliyete elverişle kuru tarım arazisi olduğu, uygun tarım teknikleri tatbikiyle ekonomik ve rasyonel olarak nadasa bırakılmaksızın münavebeli bir yıl buğday, bir yıl ayçiçeği üretimine imkan tanımaktadır. ilçemizde genellikle ayçiçeği, kanola, buğday ve arpa ekilişi yapılmaktadır. Taşınmaz Marmaraereğlisi ilçesi, Yakuplu mahallesi sınırları içerisinde, etrafında tarla vasıflı tarım arazilerinin olduğu, Yakuplu-Şahbaz karayoluna 100,00 metre, Tekirdağ-İstanbul karayoluna yaklaşık 11.450,00 metre, Marmara Denizine yaklaşık 11.550,00 metre, Marmara Belediyesine yaklaşık 13.650,00 metre Marmaraereğilisi Hükümet Konağına yaklaşık 13.870,00 metre, mesafededir. Hafif meyilli bir topoğrafik yapısı vardır. Taşınmaz tarla vasfında olduğundan, Tekirdağ il ve tarım müdürlüğü ile yapılan yazışmada, "Davaya konu Tekirdağ İli Marmaraereğlisi İlçesi Yakuplu Mahallesi sınırları dahilinde bulunan 159 ada20 parsel 8.066,25 m² alanlı tarım arazisi vasıflı taşınmaz ilçe bazında yeter gelirli arazi büyüklüğünüsağlamamaktadır. Taşınmaz yeter gelirli arazi büyüklüğünü sağlamadığından taşınmazın hisseli olarak cebri satışının mümkün olmadığı görülmektedir.Taşınmazın tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir gerçek kişiye veya bir tüzel kişiliğe cebri satış yapılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir." cevabı gereğince taşınmazın ihalesine hisseli olarak iştirak edilmeyecektir. Taşınmazın kaydında bulunan, " 6200 Sayılı Kanunun 9. Maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır." şerhi ile ilgili kurumla yapılan yazışmada, Köyü Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında yapımı devam eden "Tekirdağ 2. Kısım AT ve TİGH Projesi" kapsamında kalmakta olup söz konusu ilgi yazınız ekinde belirtilen parselin ortaklığın giderilmesi suretiyle açık artırma yoluyla satışında Bölge Müdürlüğümüzce yürütülen arazi toplulaştırma projesi açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak; Arazi toplulaştırma yönetmeliğinin 8. maddesinin 3. alt başlığında "Toplulaştırma belirtmesinden sonra araziyi satın alan malik, önceki malikin taahhütlerini aynen kabul etmiş sayılır." ibaresinin taraflara bildirilmesi gerekmektedir." cevabı dosyada bulunmaktadır. İHALEYE TEMİNATSIZ GİRME HAKKI OLAN HİSSEDARLARIN TAŞINMAZIN İHALESİNI ALMASI DURUMUNDA, HİSSESİ DÜŞÜLDÜKTEN SONRA VERİLEN YASAL SÜREDE YATIRMASI GEREKEN MİKTARI YATIRMAMASI HALİNDE, İKİNCİ İHALEYE VE BU TAŞINMAZ İÇİN MEMURLUĞUMUZCA BU DOSYADAN YAPILACAK BAŞKA İHALELERE NAKİT TEMİNAT YATIRMASI HALİNDE GİREBİLECEKTİR.
Adresi : Tekirdağ İli, Marmaraereğlisi İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 159 Ada, 20 Parsel Marmaraereğlisi / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 8.066,25 m2
İmar Durumu :Yakuplu Mahallesi 159 ada 20 parsel, imar planlarımız dışında kalmakta olup tarla vasıflı taşınmazdır. Söz konusu alan, Türkmenli Gölet Koruma Havzasında kalmakta olup TESKİ İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği Esasları geçerlidir.
Kıymeti : 8.066.250,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:02
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 10:02
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3 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Tekirdağ İl, Marmaraereğlisi İlçe, YAKUPLU Mahalle/Köy, MEZARLIK CİVARI Mevkii, 195 Ada, 12 Parsel, Dava konusu taşınmazın dosyasnıda mevcut tapu kaydı incelendiğinde Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, Yakuplu mahallesi, Mezarlık civarı mevkii, eski 1368 yeni 195 ada 12 parselde kayıtlı 4.773,50 metrekare alanlı tarla vasıflı taşınmazdır. Toprak yapıları killi-tınlı bünyeli, her türlü makineli tarıma müsait, erozyon ve drenaj gibi sorunları bulunmayan her türlü zirai faaliyete elverişli kuru tarım arazisi olduğu, uygun tarım teknikleri tatbikiyle ekonomik ve rasyonel olarak nadasa bırakılmaksızın münavebeli bir yıl buğday, bir yıl ayçiçeği üretimine imkan tanımaktadır. İlçemizde genellikle ayçiçeği, kanola, buğday ve arpa ekilişi yapılmaktadır. Dava konusu taşınmaz, Marmaraereğlisi ilçesi, Yakuplu mahallesi sınırları içerisined, etrafında tarlaf vasıflı tarım arazilerinin olduğu, Yakuplu Marmaraereğlisi karayoluna cepheli, Tekirdağ-İstanbul karayoluna yaklaşık 9.250,00 metre, Marmara Denizine yaklaşık 9.400,00 metre, Marmaraereğlisi Belediyesi' ne yaklaşık 11.300,00 metre Marmaraereğlisi Hükümet konağına yaklaşık 11.500,00 metre mesafededir. Hafif meyilli bir topoğrafik yapısı vardır. Taşınmazın tapu kaydında bulunan, "6200 Sayılı Kanunun Ek9. Maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır." şerhi ile ilgili kurumla yapılan yazışmada "ortaklığın giderilmesi suretiyle açık artırma yoluyla satışında Bölge Müdürlüğümüzce yürütülen arazi toplulaştırma projesi açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.Ancak; Arazi toplulaştırma yönetmeliğinin 8. maddesinin 3. alt başlığında "Toplulaştırma belirtmesinden sonra araziyi satın alan malik, önceki malikin taahhütlerini aynen kabul etmiş sayılır." ibaresinin taraflara bildirilmesi gerekmektedir." cevabı dosyada bulunmaktadır. Taşınmaz tarla vasfında olduğundan Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile hisseli satışa ilişkin yapılan yazışmada" Davaya konu Tekirdağ İli Marmaraereğlisi İlçesi Yakuplu Mahallesi sınırları dahilinde bulunan 195 ada12 parsel 4.773,50 m² alanlı tarım arazisi vasıflı taşınmaz ilçe bazında yeter gelirli arazi büyüklüğünü sağlamamaktadır. Taşınmaz yeter gelirli arazi büyüklüğünü sağlamadığından taşınmazın hisseli olarak cebri satışının mümkün olmadığı görülmektedir. Taşınmazın tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir gerçek kişiye veya bir tüzel kişiliğe cebri satış yapılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir." cevabı gereğince taşınmazın satışına hisseli olarak iştirak edilmeyecektir.
Adresi : Tekirdağ İli, Marmaraereğlisi İlçesi, Yakuplu Mahallesi 195Ada, 12 Parsel Marmaraereğlisi / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 4.773,50 m2
İmar Durumu :Yakuplu Mahallesi 195 ada 12 parsel, imar planlarımız dışında kalmakta olup tarla vasıflı taşınmazdır. Söz konusu alan, Türkmenli Gölet Koruma Havzasında kalmakta olup TESKİ İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği Esasları geçerlidir.
Kıymeti : 6.682.900,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 10:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 10:06
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 10:06
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4 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Tekirdağ İl, Marmaraereğlisi İlçe, YAKUPLU Mahalle/Köy, beyaztopraklık Mevkii, 159 Ada, 16 Parsel, Dava konusu taşınmazın dosyasında mevcut tapu kaydı incelendiğinde Tekirdağ ili , Marmaraereğlisi ilçesi,Yakuplu mahallesi, Beyaz Topraklık mevkii,eski 239 yeni 159 ada 16 parselde kayıtlı 48.979,88 metrekare alanlı tarla vasıflı taşınmazdır. Toprak yapılar killi-tınlı bünyeli, her türlümakineli tarıma müsait erozyon ve drenaj gibi sorunları bulunmayan her türlü zirai faaliyete elverişli kuru tarım arazisi olduğu, uygun tarım teknikleri tatbikiyle ekonomik ve rasyonel olarak nadsa bırakılmaksızın münavebeli bir yıl buğday. bir yıl ayçiçeği üretimine imkan tanımaktadır. İlçemizde genellikle ayçiçeği, kanola, buğday ve arpa ekilişi yapılmaktadır. Dava konusu taşınmaz Marmaraereğlisi ilçesi, Yakuplu mahallesi sınırları içerisinde, etrafında tarla vasıflı tarım arazilerinin olduğu, Yakuplu- Şahbaz sınırları içerisinde, etrafında tarla vasıflı tarım arazilerinin olduğu, Yakuplu- Şahbaz karayoluna 105,00 metre , Tekirdağ-İstanbul karayoluna yaklaşık 11.350,00 metre, Marmara Denizine yaklaşık 11.450,00 metre, Marmaraereğlisi Belediyesine yaklaşık 13.550,00 metre Marmaraereğlisi Hükümet konağına yaklaşık 13.770,00 metre mesafededir. Hafif meyille bir topoğrafik yapısı vardır. Taşınmazın cinsi Tarla olduğu görülmekle hisseli satış için Tekirdağ il Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan yazışmada "İlgide kayıtlı yazınız 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 6537 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmiştir.Davaya konu Tekirdağ İli Marmaraereğlisi İlçesi Yakuplu Mahallesi sınırları dahilinde bulunan 159 ada16 parsel 48.979,88 m² alanlı tarım arazisi vasıflı taşınmaz ilçe bazında yeter gelirli arazi büyüklüğünü sağlamamaktadır. Taşınmaz yeter gelirli arazi büyüklüğünü sağlamadığından taşınmazın hisseli olarakcebri satışının mümkün olmadığı görülmektedir.Taşınmazın tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir gerçek kişiye veya bir tüzel kişiliğecebri satış yapılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir." cevabı dosyada bulunmakta olup taşınmazın satışına hisseli olarak iştirak edilmeyecektir. Taşınmazın kaydında bulunan 6200 Sayılı Kanunun Ek 9. Maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır." şerhi ile ilgili kurumla yapılan yazışmada, İlgi yazınız ve eki incelenmiştir. İlgi yazınıza konu Tekirdağ İli, Marmaraereğlisi İlçesi, Yakuplu Köyü Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında yapımı devam eden "Tekirdağ 2. Kısım AT ve TİGHProjesi" kapsamında kalmakta olup söz konusu ilgi yazınız ekinde belirtilen parselin ortaklığın giderilmesi suretiyle açık artırma yoluyla satışında Bölge Müdürlüğümüzce yürütülen arazi toplulaştırma projesi açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.Ancak; Arazi toplulaştırma yönetmeliğinin 8. maddesinin 3. alt başlığında "Toplulaştırmabelirtmesinden sonra araziyi satın alan malik, önceki malikin taahhütlerini aynen kabul etmiş sayılır." ibaresinin taraflara bildirilmesi gerekmektedir." cevabı dosyada bulunmaktadır.
Adresi : Tekirdağ İli, Marmaraereğlisi İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 159 Ada, 16 Parsel Marmaraereğlisi / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 48.979,88 m2
İmar Durumu :Taşınmaz Marmaraereğlisi Belediye başkanlığının imar planına göre 1/1000 ölçekli imar planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 48.979.880,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 12:08
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 12:08
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 12:08
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 12:08
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5 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Tekirdağ İl, Marmaraereğlisi İlçe, YAKUPLU Mahalle/Köy, mezarlık civarı Mevkii, 195 Ada, 14 Parsel, Dava konusu taşınmazın dosyasında mevcut tapu kadı incelendiğinde Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, Yakuplu mahallesi, Mezarlık civarı mevkii, eski 1370 yeni 195 ada,14 parsele kayıtlı 5.800,46 metrekare alanlı tarla vasıflı taşınmazdır. Toprak yapıları killi-tınlı bünyeli, her türlü makineli tarıma müsait, erozyon ve drenaj gibi sorunları bulunmayan her türlü zirai faaliyeete elverişli kuru tarım arazisi olduğu, uygun tarım teknikleri tatbikiyle ekonomik ve rasyonel olarak nadasa bırakılmaksızın münavebeli bir yıl buğday, bir yıl ayçiçeği üretimine imkan tanımaktadır. İlçemizde genellikle ayçiçeği, kanola, buğday ve arpa ekilişi yapılmaktadır. Dava konusu taşınmaz Marmaraereğlisi ilçesi Yakuplu mahallesi sınırları içerisinde, etrafında tarla vasıflı tarım arazilerinin olduğu, Yakuplu Marmaraereğlisi karayoluna cepheli , Tekirdağ-İstanbul karayoluna yaklaşık 9.250,00 metre, Marmara Denizine yaklaşık 9.350,00 metre, Marmaraereğlisi Belediyesine yaklaşık 11.240,00 metre Marmaraereğlisi Hükümet konağına yaklaşık 11.470 metre mesafededir. Hafifi meyilli bir topoğrafik yapısı vardır. Taşınmazın tarla vasıflı olması nedeniyle Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile hisseli satışa ilişkin yapılan yazışmada, "Davaya konu Tekirdağ İli Marmaraereğlisi İlçesi Yakuplu Mahallesi sınırları dahilinde bulunan 195 ada14 parsel, 5.800,46 m² alanlı tarım arazisi vasıflı taşınmaz ilçe bazında yeter gelirli arazi büyüklüğünüsağlamamaktadır. Taşınmaz yeter gelirli arazi büyüklüğünü sağlamadığından taşınmazın hisseli olarak cebri satışının mümkün olmadığı görülmektedir.Taşınmazın tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir gerçek kişiye veya bir tüzel kişiliğecebri satış yapılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir." cevabı gereğince taşınmazın satışına hisseli olarak iştirak edilmeyecektir. Taşınmazın tapu kaydında bulunan " 6200 sayılı Kanunun Ek9. Maddesi gereğince toplulaştırma kapsamındadır." şerhi ile ilgili kurumla yapılan yazışmada," Tekirdağ İli, Marmaraereğlisi İlçesi, Yakuplu Köyü Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında yapımı devam eden "Tekirdağ 2. Kısım AT ve TİGH Projesi" kapsamında kalmakta olup söz konusu ilgi yazınız ekinde belirtilen parselin ortaklığın giderilmesi suretiyle açık artırma yoluyla satışında Bölge Müdürlüğümüzce yürütülen arazi toplulaştırma projesi açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak; Arazi toplulaştırma yönetmeliğinin 8. maddesinin 3. alt başlığında "Toplulaştırma belirtmesinden sonra araziyi satın alan malik, önceki malikin taahhütlerini aynen kabul etmiş sayılır." ibaresinin taraflara bildirilmesi gerekmektedir." cevabı dosyada bulunmaktadır.
Adresi : Tekirdağ İli, Marmaraereğlisi İlçesi, Yakuplu Mahallesi 195 Ada, 14 Parsel Marmaraereğlisi / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 5.800,46 m2
İmar Durumu :Yakuplu Mahallesi 195 ada 14 parsel, imar planlarımız dışında kalmakta olup tarla vasıflı taşınmazdır. Söz konusu alan, Türkmenli Gölet Koruma Havzasında kalmakta olup TESKİ İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği Esasları geçerlidir.
Kıymeti : 8.120.644,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 13:31
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 13:31
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6 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Tekirdağ İl, Marmaraereğlisi İlçe, YAKUPLU Mahalle/Köy, mezarlık civarı Mevkii, 202 Ada, 2 Parsel, Dava konusu taşınmazın dosyasında mevcut tapu kaydı incelendiğinde Tekidağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, Yakuplu mahallesi, Mezarlık civarı mevkii, Eski 640 Yeni 202 ada 2 parsel kayıtlı 1.364,75 metre kare alanlı arsa vasıflı taşınmazdır. Dava konusu taşınmazın üzerinde herhangi bir yapının olmadığı, boş arsa olduğu tespit edilmiştir. Dava konusu taşınmaz, Tekirdağ ilinin, Sahil şeridi 30 km olan, İstanbul iline 90 km mesafede ve turizm ve sayfiye merkezlerinden olan, yerli ve yabancı yatırımcıların her geçen gün daha fazla rağbet ettikleri ve bunedenle arazi fiyatlarının sürekli yükseldiği Marmaraereğlisi ilçesinde yer almaktadır. Taşınmaz Yakuplu mahallesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Yakuplu-Çorlu yoluna 60,00 metre, Tekirdağ-İstanbul D110 karayoluna 9.180,00 metre, Marmara Denize yaklaşık 9.930,00 metre Marmaraereğlisi ilçe merkezine ise yaklaşık 12.180,00 metre mesafededir. Ulaşım, elektrik, doğal gaz, su ve her türlü belediye hizmetinden faydalahabilir konumdadır. Topoğrafik yapısı hafif eğimlidir.
Adresi : Tekirdağ İli, Marmaraereğlisi İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 202 Ada, 2 Parsel Marmaraereğlisi / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 1.364,75 m2
İmar Durumu :Yakuplu Mahallesi 202 ada 2 parsel, Emsal:0.75 Yükseklik en çok:9.50m yapılaşma koşullarına sahip köy yerleşik alanında ve köy yerleşik alan civarında kalmaktadır. Söz konusu alan, Türkmenli Gölet Koruma Havzasında kalmakta olup TESKİ İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği Esasları geçerlidir.
Kıymeti : 6.823.750,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 14:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 14:31
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 14:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 14:31
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7 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Tekirdağ İl, Marmaraereğlisi İlçe, YAKUPLU Mahalle/Köy, ÇERKEZ DÜZLÜĞÜ Mevkii, 207 Ada, 94 Parsel, Dava konusu taşınmazın dosyasında mevcut tapu kaydı incelendiğinde Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, Yakuplu mahallesi çerkez düzlüğü mevkii, eski 1213 yeni 207 ada, 94 parselde kayıtlı 23.040,33 metre kare alanlı tarla vasıflı taşınmazdır. Toprak yapıları killi-tınlı bünyeli, her türlü makineli tarıma müsait, erozyon ve drenaj gibi sorunları bulunmayan her türlü zirai faaliyete elverişli kuru tarım arazisi olduğu, uygun tarım teknikleri tatbikiyle ekonomik ve rasyonel olarak nadasa bırakılmaksızın münavebeli bir yıl buğday, bir yıl ayçiçeği üretimine imkan tanımaktadır. İlçemizde genellikle ayçiçeği, kanola, buğday ve arpa ekilişi yapılmaktadır. Dava konusu taşınmaz Marmaraereğlisi ilçesi, Yakuplu mahallesi sınırları içerisinde, etrafında tarla vasıflı tarım arazilerinin olduğu, Tekirdağ- İstanbul karayoluna yaklaşık 9.020,00 metre, Marmara Denizine yaklaşık 9.160,00 metre, Marmaraereğlisi Belediyesine yaklaşık 11.520,00 metre Marmaraereğlisi Hükümet Konağına yaklaşık 11.810,00 metre mesafededir. Hafif meyilli bir topoğrafik yapısı vardır. Taşınmazın tapu kaydında bulunan, " Diğer ( Konusu: BÜYÜK OVA KORUMA ALANI İÇERİSİNDE KALMAKTADIR.)" şerhi ile ilgili kurumla yapılan yazışmada"Taşınmaz üzerinde bulunan 25.12.2020 tarihli ve 35904 yevmiye nolu ''Büyük Ova Koruma Alanı içerisinde kalmaktadır.'' şerhini taşıyan tarım arazilerinin ''tarımsal amaçlı kullanılmak kaydıyla satışında''herhangi bir sakınca bulunmamakla birlikte büyük ova koruma alanlarındaki tarım arazileri hiçbir surette; tarımsal amacı dışında kullanılamamakta alternatif alan bulunmaması, taleple ilgili kurul veya kurullarca 5403 Sayılı Kanun'un 14. maddesi kapsamında uygun görüş bildirilmesi şartları sağlanmadıkça Müdürlüğümüzden gerekli izin alınmaksızın ''tarımsal yapı dahi'' yapılamamaktadır." cevabı dosyada bulunmaktadır. Taşınmazın tarla vasıflı olması nedeniyle Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile hisseli satışa ilişkin yapılan yazışmada"Davaya konu Tekirdağ İli Marmaraereğlisi İlçesi Yakuplu Mahallesi sınırları dahilinde bulunan 207 ada 94 parsel, 23.040,33 m² alanlı tarım arazisi vasıflı taşınmaz ilçe bazında yeter gelirli arazi büyüklüğünü sağlamamaktadır. Taşınmaz yeter gelirli arazi büyüklüğünü sağlamadığından taşınmazın hisseli olarak cebri satışının mümkün olmadığı görülmektedir.Taşınmazın tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir gerçek kişiye veya bir tüzel kişiliğe cebri satış yapılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir." cevabı gereğince taşınmazın satışına hisseli olarak iştirak edilmeyecektir. Taşınmazın tapu kaydında bulunan " 6200 Sayılı Kanunun Ek 9. Maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır." şerhi ile ilgili yapılan yazışmada, "Ancak; Arazi toplulaştırma yönetmeliğinin 8. maddesinin 3. alt başlığında "Toplulaştırma belirtmesinden sonra araziyi satın alan malik, önceki malikin taahhütlerini aynen kabul etmiş sayılır." ibaresinin taraflara bildirilmesi gerekmektedir." cevabı dosyada bulunmaktadır.
Adresi : Tekirdağ İli, Marmaraereğlisi İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 207 Ada, 94 Parsel Marmaraereğlisi / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 24.040,33 m2
İmar Durumu :Yakuplu Mahallesi 207 ada 94 parsel, imar planlarımız dışında kalmakta olup tarla vasıflı taşınmazdır. Söz konusu alan, Türkmenli Gölet Koruma Havzasında kalmakta olup TESKİ İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği Esasları geçerlidir.
Kıymeti : 6.912.099,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:01
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 10:01
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8 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Tekirdağ İl, Marmaraereğlisi İlçe, YAKUPLU Mahalle/Köy, ÇERKEZ DÜZLÜĞÜ Mevkii, 207 Ada, 133 Parsel, Dava konusu taşınmazın dosyasıda mevcut tapu kaydı incelendiğinde Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, Yakuplu mahallesi, Çerkez Düzlüğü mevkii, 207 ada, 133 parselde kayıtlı 8.199,44 metrekare alanlı tarla vasıflı taşınmazdır. Toprak yapıları killi-tınlı bünyeli, her türlü makineli tarıma müsait erozyon ve drenaj gibi sorunları bulunmayan her türlü zirai faaliye elverişli kuru tarım arazisi olduğu, uygun tarım teknikleri tatbikiyle ekonomik ve rasyonel olarak nadasa bırakılmaksızın münavebeli bir yıl bağday, bir yıl ayçiçeği üretimine imkan tanımaktadır. İlçemizde genellikle ayçiçeği, kanola bğday ve arpa ekilişi yapılmaktadır. Dava konusu taşınmaz Marmaraereğlisi ilçesi, Yakuplu mahallesi sınırları içerisinde, etrafında tarla vasıflı tarım arazilerinin olduğu, Tekirdağ- İstanbul karayoluna yaklaşık 9.020,00 metre, Marmara Denizine yaklaşık 9.160,00 metre, Marmaraereğlisi Belediyesine yaklaşık 11.520,00 metre Marmaraereğlisi Hükümet konağına yaklaşık 11.810,00 metre mesafededir. Hafif meyilli bir topoğrafik yapısı vardır. Taşınmazın tapu kaydında bulunan," 6200 Sayılı Kanunun Ek 9. Maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır." şerhi ile ilgili kurumla yapılan yazışmada,"Tekirdağ İli, Marmaraereğlisi İlçesi, YakupluKöyü Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında yapımı devam eden "Tekirdağ 2. Kısım AT ve TİGHProjesi" kapsamında kalmakta olup söz konusu ilgi yazınız ekinde belirtilen parselin ortaklığıngiderilmesi suretiyle açık artırma yoluyla satışında Bölge Müdürlüğümüzce yürütülen arazi toplulaştırmaprojesi açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.Ancak; Arazi toplulaştırma yönetmeliğinin 8. maddesinin 3. alt başlığında "Toplulaştırmabelirtmesinden sonra araziyi satın alan malik, önceki malikin taahhütlerini aynen kabul etmişsayılır." ibaresinin taraflara bildirilmesi gerekmektedir." cevabı dosyada bulunmaktadır .Taşınmaz tarla vasıflı olduğundan hisseli satışa ilişkin Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan yazışmada, "Davaya konu Tekirdağ İli Marmaraereğlisi İlçesi Yakuplu Mahallesi sınırları dahilinde bulunan 207 ada133 parsel, 8.199,44 m² alanlı tarım arazisi vasıflı taşınmaz ilçe bazında yeter gelirli arazi büyüklüğünü sağlamamaktadır. Taşınmaz yeter gelirli arazi büyüklüğünü sağlamadığından taşınmazın hisseli olarak cebri satışının mümkün olmadığı görülmektedir.
Taşınmazın tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir gerçek kişiye veya bir tüzel kişiliğe cebri satış yapılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir." cevabı gereğince taşınmazın satışına hisseli olarak iştirak edilmeyecektir.
Adresi : Tekirdağ İli, Marmaraereğlisi İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 207 Ada, 133 Parsel Marmaraereğlisi / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 8.199,44 m2
İmar Durumu : Yakuplu Mahallesi 207 ada 133 parsel, imar planlarımız dışında kalmakta olup tarla vasıflı taşınmazdır. Söz konusu alan, Türkmenli Gölet Koruma Havzasında kalmakta olup TESKİ İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği Esasları geçerlidir.
Kıymeti : 2.459.832,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 11:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 11:02
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 11:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 11:02
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9 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Tekirdağ İl, Marmaraereğlisi İlçe, YAKUPLU Mahalle/Köy, BEYAZ TOPRAKLIK Mevkii, 155 Ada, 5 Parsel, Dava konusu taşınmazın dosyasnıda mevcut tapu kaydı incelendiğinde Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, Yakuplu mahallesi Beyaz Topraklık mevkii, eski 976 yeni 155 ada 5 parselde kayıtlı 1.956,29 metrekare alanlı bağ vasıflı taşınmazdır. Toprak yapıları killi-tınlı bünyeli, her türlü makineli tarıma müsait, erozyon ve drenaj gibi sorunları bulunmayan her türlü zirai faaliyete elverişli kuru tarım arazisi olduğu, uygun tarım teknikleri tatbikiyle ekonomik ve rasyonel olarak nadasa bırakılmaksızın münavebeli bir yıl buğday, bir yıl ayçiçeği üretimine imkan tanımaktadır. İlçemizde genellikle ayçiçeği, kanola, buğday ve arpa ekilişi yapılmaktadır. Keşif tarihinde parselin vasfı bağ olsa da arazi üzerinde herhangi bir asma bitkisine rastlanılmamıştır. Parsel üzerinde herhangi bir tarım ürünü ekili olmadığı ve herhangi bir yahının olmadığı boş olduğu tespit edilmiştir. %1-2 meyilli bir topoğrafik yapısı vardır. Dava konusu taşınmaz Marmaraereğlisi ilçesi, Yakuplu mahallesi sınırları içerisinde, etrafında daha çok yazlık olarak kullanılan bağ evleri diye adlandırılan tek ve 2 katlı konutların mevcut olduğu bu da değerini olumlu yönde etkilediği, Yakuplu mahalle merkezine 2.200,00 metre, Yakuplu-Çorlu karayoluna 1.220,00 metre, Marmaraereğlisi ilçe merkezine ise 15.100,00 metre, Tekirdağ- İstanbul bölünmüş karayoluna 14.250,00 metre, Marmara Denizine 15.750,00 metre mesafede olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz cinsinin bağ olduğu görülmekle hisseli satışa ilişkin Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan yazışmada " Davaya konu Tekirdağ İli Marmaraereğlisi İlçesi Yakuplu Mahallesi sınırları dahilinde bulunan 155 ada 5 parsel, 1.956,29 m² alanlı tarım arazisi vasıflı taşınmaz ilçe bazında yeter gelirli arazi büyüklüğünü sağlamamaktadır. Taşınmaz yeter gelirli arazi büyüklüğünü sağlamadığından taşınmazın hisseli olarak cebri satışının mümkün olmadığı görülmektedir.
Taşınmazın tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir gerçek kişiye veya bir tüzel kişiliğe cebri satış yapılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir." cevabı gereğince taşınmazın satışına hisseli olarak iştirak edilmeyecektir.
Adresi : Tekirdağ İli, Marmaraereğlisi İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 155 Ada, 5 Parsel Marmaraereğlisi / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 1.956,29 m2
İmar Durumu ::Yakuplu Mahallesi 155 ada 5 parsel, imar planlarımız dışında kalmakta olup bağ vasıflı taşınmazdır. Söz konusu alan, Türkmenli Gölet Koruma Havzasında kalmakta olup TESKİ İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği Esasları geçerlidir.
Kıymeti : 6.847.015,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 12:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 12:04
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 12:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 12:04
06/11/2026
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(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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