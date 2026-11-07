SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

Belediyemizin hüküm ve tasarrufunda, Sultanbeyli İlçesi Atık Yönetimi, Sıfır Atık Ve Geri Kazanım Faaliyetleri Kapsamındaki Tesis, Merkez Ve Alanların Kullanım İle İşletme Haklarının Kiralanması İşinin Belediyemize ait 272 ADA Mimar Sinan Mahallesi Utku Sokak No:34 adresinde bulunan Sultanbeyli Belediyesi Geri Dönüşüm Kompleksi içerisinde yer alan, Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi ile 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinin toplam 1.275 m² kapalı alan ve toplam 3.050 m² alanın 2886 sayılı D.İ.Kanunu'nun 37. maddesine göre kapalı teklif usulü ile Şartnamesi çerçevesinde "Abdurrahmangazi Mah. Belediye Cad. No: 4 Sultanbeyli/İSTANBUL" adresindeki Sultanbeyli Belediyesi Encümen Salonunda belirtilen tarih ve saatlerde teşekkül edecek Komisyon huzurunda gerçekleştirilecek ihale ile 36 aylığına kiraya verilecektir.

1. ŞARTNAMENİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI

İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden (Battalgazi Mh. Kubbe Cd. No:4 Sultanbeyli / İST) 5000,00 -TL karşılığında alınabilecektir.



2- İHALESİNİN;

a) Yapılacağı Yer: Sultanbeyli Belediyesi Encümen Odası

b) İhale Tarihi: 26.11.2026

c) İhale Saati: 10:00

d) İhale Usulü: 2886 sayılı D.İ.Kanunu'nun 37. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

3-MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

a) 36 Aylık Muhammen Bedel Miktarı: 30.780.000,00+KDV (Ödeme Aylık olarak peşin yapılacaktır.)

b) Geçici Teminat Miktarı: 923.400,00 TL ( Muhammen bedelin %3'ü )

4- İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

Kanuni İkametgâh sahibi olmaları, Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi

Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

İmza Sirkülerinin Verilmesi

Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri ( Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) İhale konusu iş ile ilgili, idari ve teknik şartname hükümleri dâhilinde çalıştırılması istenen araçlara ilişkin araç taahhütnamesi. İhale konusu iş ile ilgili, idari ve teknik şartname hükümleri dâhilinde çalıştırılmak istenen personele ilişkin personel taahhütnamesi, Geçici teminat mektubu veya makbuzu

Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine ve Sultanbeyli Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı.

İdareden satın alınan İdari Şartname, Teknik Şartname Sözleşme Taslağının tüm sayfalarının imzalı ve kaşeli hali. İhale dosyasında şartnamelerin satın alındığını gösteren makbuz ya da belge, ( İhale şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde 5.000,00.-TL bedel ile Sultanbeyli Belediyesinden temin edilebilir.) İhale tarihinden itibaren geriye dönük 5 yıl içinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi gösterilmesi veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından yetkilendirilmiş DOA projesi Operatörlük Belgesi olması.

5- TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİH

İstekliler tekliflerini sıra numaralı alındı karşılığında en son 26.11.2026 tarihi saat 09:00'a kadar Sultanbeyli Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne (Battalgazi Mh. Kubbe Cd. No:4 Sultanbeyli / İST) teslim edeceklerdir.

Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonların İhaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez.



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