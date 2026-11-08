T.C.

GİRESUN KADASTRO MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Sayı : 2023/15 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasına esas olma üzere;

Mahkememizin 2023/15 esas sayılı dosyasında dahili davalı taraf olan Giresun ili Dereli ilçesi Akkaya köyü nüfusuna kayıtlı Hamdi ve Rabiye oğlu 15/05/1973 doğumlu, 30343643848 T.C Kimlik numaralı Engin Kılıç'a Giresun Kadastro Mahkemesinin 2023/15 Esas sayılı dosya üzerinden Davacı Dereli Orman İşletme Müdürlüğünün Giresun ili Dereli ilçesi Akkaya Köyü (eski 871 parsel) yeni 252 ada 72 nolu parselde kadastro tespitine itiraza ilişkin dava açtığı, devam eden yargılamanın duruşma gününü bildirir davetiye ve ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 01/02/2027 saat: 10.10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususunu bildirir. duruşma günü yerine geçerli olmak üzere iş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 7 gün sonra dahili davalı ENGİN KILIÇ'a tebliğ edilmiş sayılacağı,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/11/2026

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