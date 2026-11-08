T.C. KOZAN İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Adana İl, Kozan İlçe, MAHYALAR Mahalle/Köy, Boyalı Mevkii, 114 Ada, 196 Parsel, Tapu kayıtlarında taşınmazın yüzölçümünün 5.617,00 m², niteliğinin Kargir ev veTarla olduğu, Dava konusu parselin Killi-Tınlı-taşlı toprak yapısına sahip, toprak derinliği bakımından orta derinlikte, toprağın kullanımını kısıtlayıcı (asit -baz- tuzluluk) sorunu bulunmayan, kuru tarım arazisi vasfı taşıdığı, taşınmazın ulaşım sıkıntısının olmadığı, Keşif günü dava konusu taşınmaz üzerinde ıkı katlı yapı ve muhtelif meyve ağaçları olduğu görüldü. Taşınmazın değeri: Bu tip bir taşınmazın değeri; bölgede bulunan benzer arazilerle karşılaştırıldığında parselin ulaşım sıkıntısının olmaması, parselin köy içi yerleşim alanında bulunması, parselin yaylalık bölge olarak kullanılması gibi etmenler göz önünde bulundurularak, serbest piyasa koşullarında m2 alanın ortalama değeri 550,00 TL?dir. Dava konusu Mahyalar mahallesi 114 ada 196 parsel üzerinde bulunan 2 katlı yapı oturum alanı 100,00 m² dir. Dava konusu taşınmaz betonarme olarak imal edilmiştir. İçi dışı sıvalı ve boyalıdır. Pvc pencereli ön kısmında 18 m2 sundurma bulunmaktadır. Dava konusu Yapının konum ve özellikleri esas alındığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı yaklaşık maliyetleri içerisinde hizmet sınıfına göre 3.sınıf.A hizmet sınıfında olduğu kanaatindeyiz. Bu sınıf içerisindeki yapıların değerlendirme tarihi 2026 yılı m2 maliyeti 19.800,00 TL/m2 dir. Mevcut fiziki durumu ve yıpranma dikkate alındığında % 15 yıpranma düşülecektir. Sundurma yapı ise 1.sınf.A grubunda yer almaktadır. Bu sınıf içerisindeki yapıların değerlendirme tarihi 2026 yılı m2 maliyeti 2.600,00 TL/m2 dir. Mevcut fiziki durumu ve yıpranma dikkate alındığında % 25 yıpranma düşülecektir. Müdürlüğünüzün 2026/197 TAL. Numaralı dosyasında Borçlu S***Ü?ın Mahyalar Mahallesi 114 ada 196 nolu Parselde hissesinin olmadığı, Parselin tamamı Borçlu G***Ü** adına kayıtlı olup, 1/1 Hissesine İsabet eden 5.617,00 m² alanın ortalama değeri ve toplamı 6.681.050,00 TL'dir. Adresi : Adana Kozan Mahyalar Mahallesi Boyalı Mevki Kozan / ADANA Yüzölçümü : 5.617 m2 Arsa Payı : Tapu kaydındaki gibidir. İmar Durumu: Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine tabidir. Kıymeti : 6.681.050,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Diğer : 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.