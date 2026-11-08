2. İ L A N

T.C. SAKARYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizin 2025/154 esas sayılı davasında davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı vekili Sait: Süleyman Oğlu'nun gaipliğine ve TMK 588. maddesi uyarınca Serdivan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 2470 ada 67 parsel numaralı taşınmazda bulunan Sait: Süleyman oğlu adına kayıtlı hissenin ve kullanım bedeli olarak biriken paranın hazineye intikalini istemiştir.

Bu nedenle Süleyman oğlu Sait hakkında bilgisi olan ve/veya mirasçısı olan ve/veya mirasında üstün hak sahibi olan kişilerin ikinci ilan tarihinden duruşma tarihine kadar (duruşma tarihi 25/12/2026 ) Mahkememize başvurmaları ihtar ve ilan olunur. 04.11.2026

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