T.C.

SİNOP KADASTRO MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2024/8 Esas

Sinop İli Türkeli İlçesi Taşgüney köyü 127 ada 10 parsel sayılı taşınmaza ilişkin Mahkememizde görülmekte olan kadastro tespitine itiraz davası nedeniyle;

Mahkememizin 23/09/2016 tarih, 2013/47 E. 2016/35 K. Sayılı kararı Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2.Hukuk Dairesi'nin 06/06/2024 tarih, 2023/1440E., 2024/1063K. Sayılı kararıyla kaldırılmasına kesin olarak karar verilmiş olup, Şükrü ve Vecihe oğlu, 1976 doğumlu Çetin ERSOY'a istinaf ilamı ve duruşma günü tebliğ edilemediğinden, ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Duruşma günü 18/01/2027 saat 09:45'e bırakılmış olup, duruşmaya bizzat katılmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02589354