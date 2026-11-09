T.C.

ÇANAKKALE

6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2025/357 Esas 06.11.2026

KARAR NO: 2026/18

ÇANAKKALE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık, Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/01/2026 tarihli ilamı ile Sanığın hırsızlık suçunu işlediğine dair savunmasının aksine tam bir vicdani kanaate sağlayacak delil bulunmadığından sanığın CMK 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE, Sanığın başkasına ait kredi kartını kötüye kullanması eyleminden dolayı SANIĞIN NETİCEDEN 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VE 80 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verilen sanık, Mecid ve Hatice oğlu, 15/05/2005 HALEP doğumlu, MUHAMMED EL-AHMED tüm aramalara rağmen bulanamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince adı geçen sanığa kararın ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yasa yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yasa yoluna müracaat etmediği takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.

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