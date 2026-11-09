T.C.

KAHRAMANMARAŞ

8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Davacı, HACI MEHMET KIRKGEÇİT ile Davalı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Kahramanmaraş ili Onikişubat İlçesi, Bulutoğlu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Fen bilirkişisinin 07/10/2025 tarihli raporunda belirtiği A harfi ile gösterilen taşınmazın 1 nolu krokide A harfi ile gösterilen (A) = 2130,13 m² tarla olarak gösterilen yer olup, Doğusu, Kuzeyi ve Güneyi Gökçe Mağara Deresi ile Batısı ise 402 Ada 5 nolu tapulu taşınmaz ile çevrili olup, (A) = 2130,13 m² tarla olarak gösterilen yer tescil harci alanda kalmaktadır. Bu tapusuz taşınmazın Yusuf ve Fatma oğlu, 10/02/1974 doğumlu, 23842956526 TC kimlik nolu davacı Hacı Mehmet Kırkgeçit adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Bu taşınmaz üzerinde herhangi bir hak iddia edenlerin varsa, ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2024/205 Esas sayılı dosyasına itiraz etmeleri hususu ilan olunur.

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