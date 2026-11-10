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BİGA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/34 Esas

KARAR NO : 2026/210

Mahkememizde açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

DAVANIN KABULÜ İLE,

1-Adem ve Mesude'den olma 17401587474 TC Kimlik Numaralı 08/08/1966 Kocagür doğumlu, Balıkesir ili, Marmara ilçesi, Gündoğdu mah/köyü, Cilt No:7, Hane No:160, BSN:1'de nüfusa kayıtlı ZEKİ FİLİZ'in TMK'nun 35. Maddesi gereğince GAİP OLDUĞUNUN TESPİTİNE,

2-Türk Medeni Kanunu'nun 35/2 maddesi uyarınca; gaiplik kararının, adı geçenden son haberin alındığı 28/09/2001 tarihinden itibaren HÜKÜM DOĞURMASINA,

3-Hüküm özetinin Türkiye genelinde yayınlanan tirajı 50.000' in üzerinde bir gazetede ilanı için Basın İlan Kurumuna gönderilmesine,

4-Karar kesinleştiğinde bir örneğinin gereği için Marmara İlçe Nüfus Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,

5-Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 732,00 TL harcın, peşin alınan 427,60 TL harçtan mahsubu ile geriye kalan 304,40 TL harcın davacıdan alınarak Hazineye irat kaydına,

6-Davacı tarafından karşılanan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

7-Davacı tarafından yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının HMK Gider Avansı Tarifesinin 5. Maddesi gereğince hüküm kesinleştikten sonra resen davacıya ödenmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde ilgili Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesine gönderilmek üzere mahkememize sunulacak ve yahut başka yer mahkemesinden mahkememize gönderilecek yazılı dilekçe ile başvurulmak suretiyle İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 12/03/2026

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/06/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02591232