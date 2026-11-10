T.C. GERMENCİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/266 Esas

Mahkememizde görülen davada, Aydın ili Germencik ilçesi, Balatçık Mahallesi, Kolon kaya mevkiinde bulunan; bilirkişi raporunda, Doğusu 116 ada 74 parsel, Batısı Maliye Hazinesine ait 113 ada 9 ve 10 parseller, Güneyi Levent AYHAN zeytinliği (Tapusuz), Kuzeyi Tescil Harici olan ve Krokide A ve B harfi gösterilen TAPU TESCİL HARİCİ TAŞINMAZIN; İlyas ve Ayşe'den olma 02/02/1963 doğumlu davacı ADİL KARATAŞ adına tescili talep olunmakla, bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden kişi ya da kişiler var ise işbu ilanın son yayın tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde dava dosyasına dilekçe ile başvurması gerektiği, aksi halde taşınmazda hak iddia eden başkaca kimsenin bulunmadığı kabul edilerek mevcut dosya kapsamına göre değerlendirme yapılacağı hususu İHTAR ve İLAN olunur.

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