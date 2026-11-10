T.C.

TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

KENTSEL DÖNÜŞÜM REZERV ALANI KAT KARŞILIĞI YAPIM İHALESİ İLANI

Turhal Belediye Başkanlığı tarafından Tokat İli, Turhal İlçesi, Osman Gazi Mahallesi sınırlarında yer alan 1762 ada 1 parsel ile 1763 ada 1 parsel üzerindeki taşınmazlarda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Kat Karşılığı Yapım İşi ihale edilecektir.

1. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

a) İdarenin Adı: Turhal Belediye Başkanlığı

b) Adresi: Celal Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No: 1 Turhal / TOKAT

c) Telefon / Faks: 0 (356) 276 10 31 (Dahili: 214) / 0 (356) 276 11 56

2. İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE İHALE BİLGİ TABLOSU

İhale konusu iş; Osman Gazi Mahallesi 1762 ada 1 parsel üzerindeki 4 adet blok (Blok 6, 7, 10, 11) ve 1763 ada 1 parsel üzerindeki 4 adet blok (Blok 4, 5, 9, 12) olmak üzere toplam 8 (sekiz) adet bloğun her birinin birbirinden bağımsız olarak kat karşılığı inşa ettirilmesidir.

İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren kaba yapı imalat süresi 18 (on sekiz) ay, toplam anahtar teslim iş süresi 36 (otuz altı) aydır.

Sıra No Ada/Parsel Blok No Kullanım Şekli / Kat Yapısı Muhammen Bedel (TL) Keşif Bedeli Geçici Teminat (TL) 1 1762/1 Blok 6 Konut (Bodrum + Zemin + 5 Kat) 100.000,00 TL 105.259.986,00 TL 3.161.000,00 TL 2 1762/1 Blok 7 Konut (Bodrum + Zemin + 5 Kat) 100.000,00 TL 105.259.986,00 TL 3.161.000,00 TL 3 1762/1 Blok 10 Konut (Bodrum + Zemin + 5 Kat) 100.000,00 TL 105.259.986,00 TL 3.161.000,00 TL 4 1762/1 Blok 11 Konut (Bodrum + Zemin + 5 Kat) 100.000,00 TL 105.259.986,00 TL 3.161.000,00 TL 5 1762/1 Blok 4 Konut (Bodrum + Zemin + 5 Kat) 100.000,00 TL 105.259.986,00 TL 3.161.000,00 TL 6 1763/1 Blok 5 Konut (Bodrum + Zemin + 5 Kat) 100.000,00 TL 105.259.986,00 TL 3.161.000,00 TL 7 1763/1 Blok 9 Konut (Bodrum + Zemin + 5 Kat) 100.000,00 TL 105.259.986,00 TL 3.161.000,00 TL 8 1763/1 Blok 12 Konut (Bodrum + Zemin + 5 Kat) 100.000,00 TL 105.259.986,00 TL 3.161.000,00 TL

*(Not: Geçici teminat tutarı; her bir bloğun Toplam İnşaat Keşif Bedeli (105.259.986,00 TL) ile Muhammen Bedelinin (100.000,00 TL) toplamı olan (105.359.986,00 TL) üzerinden %3 oranında verilmiş olup küsürat yukarıya yuvarlanmıştır).

3. İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT

a) İhale Tarihi ve Saati: 24.11.2026 Salı günü, Saat 14:00

b) İhale Yeri: Turhal Belediyesi Meclis Salonu (İhale Komisyonu / Belediye Encümeni huzurunda)

4. TEKLİFLERİN VERİLME ZAMANI VE YERİ

Teklifler (iç ve dış zarf düzenine uygun hazırlanarak), en geç 23.11.2026 Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar Celal Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:1 Turhal/Tokat adresindeki Turhal Belediyesi Gelirler Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındı karşılığında elden teslim edilebilir veya iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. Postada meydana gelen gecikmeler işleme alınmaz.

5. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri Dış Zarf içerisinde sunmaları zorunludur:

5.1. Adres Beyanı ve İkametgah: Tebligat için Türkiye'de adres gösterir dilekçe ve yerleşim yeri adresi belgesi (Gerçek kişiler için).

5.2. Oda Kayıt Belgesi: Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale yılı onaylı).

5.3. İmza Sirküleri / Beyannamesi: Noter onaylı imza sirküleri veya imza beyannamesi.

5.4. Vekaletname: Vekaleten iştirak halinde, noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi.

5.5. Geçici Teminat Belgesi: Her bir blok için ayrı ayrı hesaplanan 3.161.000,00 TL tutarındaki geçici teminatın 23.11.2026 saati 16:00'ya kadar belediye veznesine/banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya usulüne uygun banka geçici teminat mektubu.

5.6. Vergi ve SGK Borcu Yoktur Belgeleri: İhale tarihinden en fazla 15 gün önce alınmış vergi ve SGK borcu olmadığına (veya yapılandırıldığına) dair resmi belgeler.

5.7. Belediye Borcu Yoktur Belgesi: Turhal Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi.

5.8. Taahhüt ve Beyannameler: 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığını ve ihalelerden yasaklı olmadığını gösterir beyanname.

5.9. Müteahhitlik Yetki Belgesi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış uygun sınıftaki Müteahhitlik Yetki Belgesi.

5.10. Yer Görme Belgesi: İdarece onaylanmış yer görme belgesi.

5.11. Şartname Alındı Makbuzu: Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

5.12. İş Ortaklığı Beyannamesi: Ortak girişim olarak katılınması halinde noter tasdikli İş Ortaklığı Beyannamesi.

6. İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ

İhale şartnamesi ve ekleri 10.000,00 TL (On Bin Türk Lirası) bedel karşılığında 23.11.2026 Pazartesi günü saat 16:00'ya kadar Turhal Belediyesi Gelirler Müdürlüğü'nden satın alınabilir veya aynı adreste mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir.

7. DİĞER HUSUSLAR

7.1. Söz konusu rezerv alanı yapım işi, 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu'nun 7. maddesinin 9. fıkrası (rezerv yapı alanı, riskli alan vb.) kapsamında yürütüldüğünden; yüklenici bu ihale ile ilgili harç, vergi, karar pulu, sözleşme damga vergisi vb.. gibi ve diğer tüm giderlerden muaftır.

7.2.İdare (Turhal Belediye Başkanlığı), 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

7.3.Postadaki gecikmeler, telgraf ve faks ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan Olunur

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02587517