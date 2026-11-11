İLAN

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

HATAY İMAR SANAYİ A.Ş.

1. Hatay İli, Antakya ve Defne ilçelerinde bulunan Şirketimize ait aşağıda bilgileri yazılı 4 adet Taşınmaz belirtilen muhammen bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satış ihalesine çıkılacaktır.

2. İhale aşağıdaki tabloda belirten tarih ve saatlerde Antakya Şehirler Arası Otobüs Terminali Yanı Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2. Katta bulunan, Hatay Büyük Şehir Belediyesi, Encümen toplantı odasında yapılacaktır.

3. - Bahse konu parsellere ait satışa esas muhammen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

SATIŞ İHALESİNE ÇIKARTILACAK TAŞINMAZLAR

S. NO İL, İLÇE VE MAHALLE VASFI M2' Sİ EMSAL ve İMAR DURUMU İHALE TARİHİ İHALE SAATİ SATIŞA ESAS MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI 1 Hatay İli, Antakya İlçesi Saraycık Mahallesi 0 ADA , 3699 PARSEL Arsa 13.893,00- m2 Emsal:1,60

Konut Alanı 24.11.2026 14:00 208.000.000.- TL 6.240.000 TL 2 Hatay İli, Antakya İlçesi Günyazı Mahallesi 0 ADA 2766 PARSEL Arsa 5.698,00 m2 Emsal:1,60 Konut Alanı 24.11.2026 14:05 68.000.000.-TL 2.040.000 TL 3 Hatay İli, Defne İlçesi, Ballıöz Mahallesi , 126 ADA 14 PARSEL Zeytinlik 12.988,34

-m2 Emsal:2,00 Konut Alanı 24.11.2026 14:10 26.000.000,00 TL 780.000 TL 4 Hatay İli, Defne İlçesi, Ballıöz Mahallesi , 126 ADA 17 PARSEL Zeytinlik 31.768,89 m2 Emsal:2,00 Konut Alanı 24.11.2026 14:15 159.000.000,00 TL 4.770.000 TL

1 - İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

A-Gerçek Kişi

a-Dilekçe, İhale dokümanı satın aldığına dair dekont.

b-Kanuni ikamet belgesi ve tebligata ve resmi yazışmalara esas olacak; (Türkiye sınırları içinde); e devletten,

Yerleşim Yeri (İkametgâh)

c-Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği ya da fotokopisi,

d-Geçici İhale Teminatı Dekontu

e- Adli Sicil Kaydı Belgesi, (3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar, ihaleye katılamazlar.)

f-İhaleye katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; borcu olmadığını ibraz edeceklerdir. Borç bilgisi Mali Hizmetler Daire Başkanlığında alınacak evrakla ibraz edilecektir.

g-Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyan,

B-Tüzel Kişi

a-Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve/veya Ticaret Sicil Gazetesi

b- Vergi Levhası

c--Faaliyet Belgesi ( en eski 6 aylık)

d-Yetki Belgesi

e-Şirket ortaklarına ait Adli Sicil Kaydı Belgesi, (3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar, ihaleye katılamazlar.)

f-İhaleye katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; borcu olmadığını ibraz edeceklerdir. Borç bilgisi Mali Hizmetler Daire Başkanlığında alınacak evrakla ibraz edilecektir.

g-Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyan,

C- İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE:

Ortak olarak girilecekse Gerçek ya da Tüzel kişiliklerine göre yukarıdaki yazılı şartları taşımak.

2. - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar;

1. İhaleyi yapan idarenin veya şirketin ;

a. İta amirleri,

b. İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c. (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d. (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

2. Bu Kanun 83. , 84. ve 85. maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

3-Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır ve geçici teminatları irat kaydedilir. Ayrıca bu durumun taleplerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminat gelir kaydedilir ihale iptal edilir.

3. - YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR

- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 83'üncü maddesinde belirtilen fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

4 - ÖZEL ŞARTLAR

1. Taşınmaz Satışı ihalesine teklif verecekler; şartnamede belirtilen belgeler ile belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları dosyayı son başvuru tarihi olan 24.11.2026 günü 12.00'a kadar Kisecik Mahallesi Expo Alanı,Anfi Tiyatro Yanı ,HATAY İMAR SANAYİ A.Ş. 'ne teslim edeceklerdir.

2. İhale Şartnamesi Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı şirketi Hatay İmar Sanayi AŞ'de ücretsiz olarak incelenebilir, ihaleye katılacak olanlar şartname ve diğer dokümanlar için 1.000,00-TL bedel ödeyerek temin edebilir.(İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı almaları zorunludur.) Geçici teminat ve dosya bedeli ödemelerinin yapılacağı Hesap Bilgileri : IBAN : TR85 0001 5001 5800 7303 6520 18 HATAY İMAR SANAYİ A.Ş.

3. Taşınmazların satışından doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu giderleri ve diğer yasal yükümlülükler alıcıya aittir.

4. İhaleden sonra İhale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları Hatay İmar Sanayi A.Ş. tarafınca İsteklinin bildireceği banka hesap numarasına havalesi yapılır.

5. İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 (Otuz) gün içinde satış bedelini, Damga Vergisi, her türlü kanuni vergi, resim, harçlar ve payları peşin olarak yatırması ile tapu devri yapıldıktan sonra, bildireceği banka hesap numarasına geçici teminatı iade edilir. Ancak bu ödemelerin süresi içerisinde yapılmaması halinde, ödeme yapılmayan kısmın ihalesi iptal edilerek, geçici teminat gelir kaydedilir.

6. Satışı yapılacak taşınmazlar mevcut durumları ile ihale edilecektir.

7. İhaleye katılabilmek alınan Şartname ve doküman için ödenen ücret iade edilmez.

8. Şirket İhale Komisyonu teklif bedeli uygun bulup bulmamada tam yetkili olup, söz konusu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 17. Maddesi gereği ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02592231