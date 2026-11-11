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Giriş Tarihi: 12.11.2026 00:00

KONYA DEFTERDARLIĞI MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ

KONYA DEFTERDARLIĞI MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Gecikme Zammı Ceza Toplamı Toplam Borç
2030848681 98116038208 NELSON MIGUEL CASTRO OLIVEIRA PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA 2024/01-2024/12 0012 0012 2026031666BhB0000003 2026031614Bhb0000004 3.955.532,78 0,00 0,00 3.955.532,78
2030848681 98116038208 NELSON MIGUEL CASTRO OLIVEIRA PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA 2024/01-2024/12 0012 3080 2026031666BhB0000003 2026031614Bhb0000004 0,00 0,00 3.955.532,78 3.955.532,78
4651381390 99765942854 UCHECHUKWU KARL ANTHONY MUBIRU IKPEAZU PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA 2023/01-2023/12 0012 0012 2026031666BhD0000001 2026031614Bhd0000001 3.579.935,75 0,00 0,00 3.579.935,75
4651381390 99765942854 UCHECHUKWU KARL ANTHONY MUBIRU IKPEAZU PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA 2023/01-2023/12 0012 3080 2026031666BhD0000001 2026031614Bhd0000001 0,00 0,00 3.579.935,75 3.579.935,75
6222082309 99276749980 AHMED HASSAN MOHAMED ABDELMONEM MOHAMED KIZLAR PINARI MAH. ŞOFÖRLER ODASI SK. ALANYA SPOR KULÜBÜ Kapı No:6 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA 2022/01-2022/12 0012 1084 2026031266BhF0000003 2026031214Bhf0000005 6.608.579,37 0,00 0,00 6.608.579,37
6222082309 99276749980 AHMED HASSAN MOHAMED ABDELMONEM MOHAMED KIZLAR PINARI MAH. ŞOFÖRLER ODASI SK. ALANYA SPOR KULÜBÜ Kapı No:6 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA 2022/01-2022/12 0012 0012 2026031266BhF0000003 2026031214Bhf0000005 5.475.210,75 0,00 0,00 5.475.210,75
6222082309 99276749980 AHMED HASSAN MOHAMED ABDELMONEM MOHAMED KIZLAR PINARI MAH. ŞOFÖRLER ODASI SK. ALANYA SPOR KULÜBÜ Kapı No:6 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA 2022/01-2022/12 0012 3080 2026031266BhF0000003 2026031214Bhf0000005 0,00 0,00 5.475.210,75 5.475.210,75
6231696963 99108731008 PAUL-JOSE MPOKU EBUNGE PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA 2022/01-2022/12 0012 1084 2026031266BhF0000001 2026031214Bhf0000002 3.827.643,65 0,00 0,00 3.827.643,65
6231696963 99108731008 PAUL-JOSE MPOKU EBUNGE PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA 2022/01-2022/12 0012 0012 2026031266BhF0000001 2026031214Bhf0000002 3.171.204,35 0,00 0,00 3.171.204,35
6231696963 99108731008 PAUL-JOSE MPOKU EBUNGE PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA 2022/01-2022/12 0012 3080 2026031266BhF0000001 2026031214Bhf0000002 0,00 0,00 3.171.204,35 3.171.204,35
6241579868 99471928616 ROBERT MURIC PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA 2023/01-2023/12 0012 0012 2026031266BhF0000002 2026031214Bhf0000003 13.078.005,68 0,00 0,00 13.078.005,68
6241579868 99471928616 ROBERT MURIC PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA 2023/01-2023/12 0012 3080 2026031266BhF0000002 2026031214Bhf0000003 0,00 0,00 13.078.005,68 13.078.005,68
6241579868 99471928616 ROBERT MURIC PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA 2023/01-2023/12 0012 1084 2026031266BhF0000002 2026031214Bhf0000003 10.946.290,75 0,00 0,00 10.946.290,75
6241579868 99471928616 ROBERT MURIC PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA 2022/01-2022/12 0012 1084 2026031266BhF0000002 2026031214Bhf0000004 5.355.410,63 0,00 0,00 5.355.410,63
6241579868 99471928616 ROBERT MURIC PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA 2022/01-2022/12 0012 0012 2026031266BhF0000002 2026031214Bhf0000004 4.436.959,93 0,00 0,00 4.436.959,93
6241579868 99471928616 ROBERT MURIC PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA 2022/01-2022/12 0012 3080 2026031266BhF0000002 2026031214Bhf0000004 0,00 0,00 4.436.959,93 4.436.959,93
Meram Vergi Dairesi Müdürlüğünün yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükelleflerinin (0014) Basit Usul,(0021)Bnk.Sig.M.V, (0022) Sig.MV., (0051) D.Üc, (0007) D.Kar.Stp, (4001) Ek Gel.Ver.(4004) Ek.GT.Kaz, (4010) Ek.K.Ver.(1086) G.Zam, (001) Gelir V, (0012) GMSİ, (0004) Götürü TK, (0053) K.Geç.V, (0033) Kur.Geç.V.(0040)S.DV (0076)ÖTV 3B Liste,(4047)Tek Ba.Al.Dv, (0032) G.Geç.V, (1047) Da.V, (1046) T.A.Dv, (1048) 5035 Dv, (0015) Kdv, (010) Kur.V, (3074) Ö.Us.Cez, (003) Stp. Gv, (9047) Tek.B.A.Dv, (3073) Usul.Cez, (4107) VB.M.A.D.K.Stp, (4101) VB.M.A.Gv, (4115) VB.M.A.Kdv, (4110) VB.M.A.Kv, (4210) 6-1/3 M.A.Kv, (4215)6111 KDV1 MA, (4201)6111 Gelir MA (4206)6111 Kira Ma, (4216)6111 KDV2aMA, (4218)6111 KDV2c MA, (4301)6736 Gelir MA, (4316)6736KDVb1MA. (4317)6736KDVb2MA, (4318)6736KDVb3MA, (9015)KDV Tev.(9059) Tc.Sic.Har, (9060)Mad.Dev.Hak, (9097)ÖTV2, (9139)Yb.Dev.Ver.Al. (9148)Avc.Bel.H, (9160)MDH Öz.İd.P, (9161)MDH.Orm.P, (9167)MD ÖziKöy P, (9169)Md.Ruhs.H. (9174)ECR.Köy, (9213)GBK.Dışı Stp, (3080)VZCZ, (3078) Kaç.Cez, (3077) Ağır Kus. Cez, (3076) Kusur C, (1020) Fon Payı, (1030) Piş Zam, (1067) Y.Yargı H. (1084) G.Faizi, (9066) Yar.Harcı, (9069) D.Harç, (9090) Çeş.Gel, (9121) P.P.İdari Para C, (9169) Maden Ruh.Harcı vergilerine ait olup, Kanuni süresinde ödenmeyen amme alacakları için düzenlenen ödeme emirleri, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK.'nun 103-106. maddelerine istinaden Vergi Dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup, telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı İLAN olunur. 28.10.2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02585278

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KONYA DEFTERDARLIĞI MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ
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