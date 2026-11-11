Giriş Tarihi: 12.11.2026 00:00
|KONYA DEFTERDARLIĞI MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı
|Gecikme Zammı
|Ceza Toplamı
|Toplam Borç
|2030848681
|98116038208
|NELSON MIGUEL CASTRO OLIVEIRA
|PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA
|2024/01-2024/12
|0012
|0012
|2026031666BhB0000003
|2026031614Bhb0000004
|3.955.532,78
|0,00
|0,00
|3.955.532,78
|2030848681
|98116038208
|NELSON MIGUEL CASTRO OLIVEIRA
|PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA
|2024/01-2024/12
|0012
|3080
|2026031666BhB0000003
|2026031614Bhb0000004
|0,00
|0,00
|3.955.532,78
|3.955.532,78
|4651381390
|99765942854
|UCHECHUKWU KARL ANTHONY MUBIRU IKPEAZU
|PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA
|2023/01-2023/12
|0012
|0012
|2026031666BhD0000001
|2026031614Bhd0000001
|3.579.935,75
|0,00
|0,00
|3.579.935,75
|4651381390
|99765942854
|UCHECHUKWU KARL ANTHONY MUBIRU IKPEAZU
|PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA
|2023/01-2023/12
|0012
|3080
|2026031666BhD0000001
|2026031614Bhd0000001
|0,00
|0,00
|3.579.935,75
|3.579.935,75
|6222082309
|99276749980
|AHMED HASSAN MOHAMED ABDELMONEM MOHAMED
|KIZLAR PINARI MAH. ŞOFÖRLER ODASI SK. ALANYA SPOR KULÜBÜ Kapı No:6 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA
|2022/01-2022/12
|0012
|1084
|2026031266BhF0000003
|2026031214Bhf0000005
|6.608.579,37
|0,00
|0,00
|6.608.579,37
|6222082309
|99276749980
|AHMED HASSAN MOHAMED ABDELMONEM MOHAMED
|KIZLAR PINARI MAH. ŞOFÖRLER ODASI SK. ALANYA SPOR KULÜBÜ Kapı No:6 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA
|2022/01-2022/12
|0012
|0012
|2026031266BhF0000003
|2026031214Bhf0000005
|5.475.210,75
|0,00
|0,00
|5.475.210,75
|6222082309
|99276749980
|AHMED HASSAN MOHAMED ABDELMONEM MOHAMED
|KIZLAR PINARI MAH. ŞOFÖRLER ODASI SK. ALANYA SPOR KULÜBÜ Kapı No:6 A Daire No: Tel: ALANYA ANTALYA
|2022/01-2022/12
|0012
|3080
|2026031266BhF0000003
|2026031214Bhf0000005
|0,00
|0,00
|5.475.210,75
|5.475.210,75
|6231696963
|99108731008
|PAUL-JOSE MPOKU EBUNGE
|PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA
|2022/01-2022/12
|0012
|1084
|2026031266BhF0000001
|2026031214Bhf0000002
|3.827.643,65
|0,00
|0,00
|3.827.643,65
|6231696963
|99108731008
|PAUL-JOSE MPOKU EBUNGE
|PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA
|2022/01-2022/12
|0012
|0012
|2026031266BhF0000001
|2026031214Bhf0000002
|3.171.204,35
|0,00
|0,00
|3.171.204,35
|6231696963
|99108731008
|PAUL-JOSE MPOKU EBUNGE
|PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA
|2022/01-2022/12
|0012
|3080
|2026031266BhF0000001
|2026031214Bhf0000002
|0,00
|0,00
|3.171.204,35
|3.171.204,35
|6241579868
|99471928616
|ROBERT MURIC
|PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA
|2023/01-2023/12
|0012
|0012
|2026031266BhF0000002
|2026031214Bhf0000003
|13.078.005,68
|0,00
|0,00
|13.078.005,68
|6241579868
|99471928616
|ROBERT MURIC
|PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA
|2023/01-2023/12
|0012
|3080
|2026031266BhF0000002
|2026031214Bhf0000003
|0,00
|0,00
|13.078.005,68
|13.078.005,68
|6241579868
|99471928616
|ROBERT MURIC
|PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA
|2023/01-2023/12
|0012
|1084
|2026031266BhF0000002
|2026031214Bhf0000003
|10.946.290,75
|0,00
|0,00
|10.946.290,75
|6241579868
|99471928616
|ROBERT MURIC
|PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA
|2022/01-2022/12
|0012
|1084
|2026031266BhF0000002
|2026031214Bhf0000004
|5.355.410,63
|0,00
|0,00
|5.355.410,63
|6241579868
|99471928616
|ROBERT MURIC
|PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA
|2022/01-2022/12
|0012
|0012
|2026031266BhF0000002
|2026031214Bhf0000004
|4.436.959,93
|0,00
|0,00
|4.436.959,93
|6241579868
|99471928616
|ROBERT MURIC
|PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA
|2022/01-2022/12
|0012
|3080
|2026031266BhF0000002
|2026031214Bhf0000004
|0,00
|0,00
|4.436.959,93
|4.436.959,93
|Meram Vergi Dairesi Müdürlüğünün yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükelleflerinin (0014) Basit Usul,(0021)Bnk.Sig.M.V, (0022) Sig.MV., (0051) D.Üc, (0007) D.Kar.Stp, (4001) Ek Gel.Ver.(4004) Ek.GT.Kaz, (4010) Ek.K.Ver.(1086) G.Zam, (001) Gelir V, (0012) GMSİ, (0004) Götürü TK, (0053) K.Geç.V, (0033) Kur.Geç.V.(0040)S.DV (0076)ÖTV 3B Liste,(4047)Tek Ba.Al.Dv, (0032) G.Geç.V, (1047) Da.V, (1046) T.A.Dv, (1048) 5035 Dv, (0015) Kdv, (010) Kur.V, (3074) Ö.Us.Cez, (003) Stp. Gv, (9047) Tek.B.A.Dv, (3073) Usul.Cez, (4107) VB.M.A.D.K.Stp, (4101) VB.M.A.Gv, (4115) VB.M.A.Kdv, (4110) VB.M.A.Kv, (4210) 6-1/3 M.A.Kv, (4215)6111 KDV1 MA, (4201)6111 Gelir MA (4206)6111 Kira Ma, (4216)6111 KDV2aMA, (4218)6111 KDV2c MA, (4301)6736 Gelir MA, (4316)6736KDVb1MA. (4317)6736KDVb2MA, (4318)6736KDVb3MA, (9015)KDV Tev.(9059) Tc.Sic.Har, (9060)Mad.Dev.Hak, (9097)ÖTV2, (9139)Yb.Dev.Ver.Al. (9148)Avc.Bel.H, (9160)MDH Öz.İd.P, (9161)MDH.Orm.P, (9167)MD ÖziKöy P, (9169)Md.Ruhs.H. (9174)ECR.Köy, (9213)GBK.Dışı Stp, (3080)VZCZ, (3078) Kaç.Cez, (3077) Ağır Kus. Cez, (3076) Kusur C, (1020) Fon Payı, (1030) Piş Zam, (1067) Y.Yargı H. (1084) G.Faizi, (9066) Yar.Harcı, (9069) D.Harç, (9090) Çeş.Gel, (9121) P.P.İdari Para C, (9169) Maden Ruh.Harcı vergilerine ait olup, Kanuni süresinde ödenmeyen amme alacakları için düzenlenen ödeme emirleri, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK.'nun 103-106. maddelerine istinaden Vergi Dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup, telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı İLAN olunur. 28.10.2026
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02585278