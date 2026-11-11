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SİNOP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2014/807 Esas

KARAR NO : 2024/112

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından aleyhinize mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılamaları sonunda; davalılardan Hüsniye İsmail ile Rabia Mustafa kızı'nın tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilemediğinden adlarına mahkeme kararının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

HÜKÜM :

1-Davacı Maliye Bakanlığını Temsilen Hazine vekilince 16.06.2003 tarihinde mahkemeye verilen dilekçe ile açılan tapu iptali ve tescil davasının KABULÜ İLE;

2-Sinop Merkez Ordu Köyü Topçular mevkiinde Hazine ile bir kısım davalılar adına kayıtlı 1123 parsel ( yeni 156 ada 23 parsel), 199 parsel ( yeni 156 ada 18 parsel), 214 parsel ( yeni 156 ada 17 parsel), 237 parsel ( yeni 103 ada 37 parsel) 211 parsel, 236 parsel sayılı taşınmazlarda Sinop Belediye Başkanlığınca Belediye encümenin 21.03.1996 gün ve 246 sayılı kararı ile 3194 Sayılı Yasanın 18. Maddesi hükmüne dayanılarak yapılan imar şuyulandırma ( parselizosyan ) işleminin Samsun İdare Mahkemesince iptal edildiği ve iptal kararının Danıştayca da onanarak kesinleştiği anlaşılmakla, Belediye Encümenin kararına istinaden oluşturulan hukuki dayanaktan yoksun, sebep ve ilyetten yoksun kalan dava konusu taşınmazların yolsuz yapılan tescilinin iptaline, kayıtlarına iptal edilen taşınmazların kadastral mülkiyet durumunun ihyası ile eski hale getirilmesi ve geriye dönüşümünün sağlanarak DAVACI VE HAK SAHİPLERİ ADINA TAPUYA TESCİLİNE

4-Alınması gereken 427,60TL peşin harcın davalılardan alınarak hazineye irad kaydına,

5-Davacının yapmış olduğu 235,00TL yargılama giderinin davalılardan tahsili ile davacıya ödenmesine,

6-Davalılar tarafından yapılan masrafların davalılar üzerinde bırakılmasına,,

7-Davacı kendini vekille temsil ettirdiğinden AAÜT uyarınca davacı yararına taktir olunan 17.900TL maktu ücreti vekaletin davalılardan tahsili ile davacıya ödenmesine,

Dair, taraf vekillerinin yüzlerine karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere 14/03/2024 tarihinde karar verilmiş olup, iş bu gerekçeli karar davalılardan Hüsniye İsmail ve Rabia Mustafa kızı adlarına karar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 09/11/2026

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