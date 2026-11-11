İ L A N

T.C.

ANKARA

23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/463

DAVALI : BAHADIR KAZIM AKÇAM- T.C. 369***3228

Davacı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan işbu alacak davasında; bildirilen ve araştırma neticesinde tespit edilen adreslerinize yapılan tebligatlar iade edildiğinden tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Gelinen aşamada bilirkişi Niyazi Koca tarafından düzenlenen 09/08/2026 tarihli Bilirkişi Ek Raporunda; "...a) Davacının talep edebileceği alacak miktarı: 155.232,06 Dolar, 718,12-TL olarak hesaplanmıştır. b) Davalı kefillerin sorumlu olacağı miktar kefalet sözleşmesine göre 150.000,00 Dolar olacağı..." mütalaa edilmiş olup, bilirkişi ek raporuna ilanın yayınlanma tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, ayrıca; tahkikat tamamlanmış olup (HMK m.186) sözlü yargılama ve hüküm için belirlenen 09/02/2027 gün ve 09:35 saatte hazır bulunmanız, bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda hüküm verileceği hususları İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 09/11/2026

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