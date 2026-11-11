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T.C. BAKIRKÖY 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2026/208 Esas

DAVALI : SEYFETULLAH HALİT BİRCAN (T.C. 27023364704 )

Davacı , BEREKET SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , SEYFETULLAH HALİT BİRCAN arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle; Mahkememizin 08/09/2026 tarihli duruşma tutanağı uyarınca davalı dava dilekçesinin ve duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı Seyfetullah Halit Bircan'a ait/sigortalı aracın 15.08.2024 tarihinde karıştığı tek taraflı, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazada sürücünün 2,22 promil alkollü ve %100 kusurlu olduğunu, kazada yaralanan Metin Diyar Bildirici'ye 06.02.2025 tarihinde 536.000,00 TL bedeni tazminat ve 84.000,00 TL vekâlet ücreti olmak üzere toplam 620.000,00 TL ödeme yaptıklarını, alkollü araç kullanılması nedeniyle bu bedelin sigortalıdan rücuen talep edilebileceğini belirterek; 620.000,00 TL asıl alacak ve takip tarihine kadar işlemiş 76.234,52 TL faiz için Bakırköy 17. İcra Dairesinin 2025/10715 Esas sayılı dosyasında başlatılan takibe davalının itirazının iptaliyle takibin devamına, %20'den az olmamak üzere icra inkâr tazminatına, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

İş bu dava neticesinde mahkememizce çıkarılan tebligatların iade döndüğü anlaşılmakla; katılmadığınız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı, duruşmanın 12/01/2027 günü saat 09:35'de olacağı ve dava dilekçesinin ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonunda tarafınıza ilanen tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

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