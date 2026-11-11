İ L A N

T.C. ÇORUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/589 Esas

DAVALI : HACI AYDIN- T.C.: 318816340578

Davacı tarafından 24/12/2025 tarihinde dava konusu Çorum, Merkez, Ulukavak Mahallesi 1596 ada 6 parsel sayılı taşınmaz nedeniyle aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, yurt dışında olduğunuzdan bahisle tebligat yapılamamıştır. Yapılan adres araştırmasında tespit edilen yurt dışı adresinize yapılan tebligatın belirtilen adreste ikamet etmediğiniz gerekçesiyle iade edildiğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin son ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 2 haftalık süre içerisinde davaya cevap verebileceğiniz hususu HMK.122 Md. 127 Md ve 128 Md. göre ilanen tebliğ olunur.

Duruşma Günü: 22/12/2026 günü saat: 10:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK. 139. maddesi uyarınca,sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın sizin muvafakatınız olmadan iddiasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği" hususu ilanen tebliğ olunur. 09/11/2026

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