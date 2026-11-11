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T.C. GAZİANTEP 10. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/648 Esas

DAVALI/(LAR) : FARUK ALSANNAM Cumhuriyet Mah. 13089 Nolu Sk. No: 32İç Kapı No: 2 Şahinbey / Gaziantep. Şahinbey/ GAZİANTEP

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 12/01/2027 günü saat: 11:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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