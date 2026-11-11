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T.C. İSTANBUL 32. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/106 Esas

DAVALI : HAZEM BARMADA ( SURİYE, 15/07/1946 Doğumlu, SN: 178390777)

Evrak adresi : Levent Mah., Büyükdere Cad., No:104/5 Beşiktaş/İSTANBUL

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Levent Mah., Büyükdere Cad., No:104/5 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde mukim davalı Hazem BARMADA'ya bilirkişi raporu tebliği yapılamamış olup bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi heyeti tarafından tanzim olunan 03/08/2026 tarihli bilirkişi heyeti raporunda; İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, Mukataacı Sokak, No:9, Park Palas Apartmanı, Zemin kat, D:33 numaralı dava konusu taşınmazın; 14.04.2021 dava tarihi itibarıyla dava konusu taşınmazın toplam değeri: yaklaşık 1.422.774,00-TL, Davacının hissesine düşen değer ise; 874.742,50-TL, Malik Adı Soyadı Pay Payda Hisseye düşen değer (TL) Yapı 61 Mühendislik İnş. 83 135 874.742,50 Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. olabileceği hesap ve takdir edilmiştir. Taşınmazların mevcut durumu ve hisse oranları dikkate alındığında aynen taksimi mümkün olmadığı, ortaklığın satış sureti ile giderilmesi görüş ve kanaat bildirilmiş olmakla tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 26/10/2026

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