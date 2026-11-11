T.C. İSTANBUL ANADOLU 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2026/146 Esas

KARAR NO : 2026/244

Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/04/2026 tarihli ilamı ile 106/1-1 maddesi gereğince 5 ay hapis ezası ile cezalandırılan Murat ALEVLİ'nin istinaf başvurusunda bulunduğu, Seyitjuma ve Mehvi Cemal oğlu, 2002 doğumlu, TÜRKMENİSTAN nüfusuna kayıtlı AZAT YAZLYYEV tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz kararı ve sanığın istinaf başvuru dilekçesi müşteki Azat YAZLYYEV'e tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 01.09.2026

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