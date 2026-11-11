Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2026/11 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/11 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 6954 Ada, 42 Parsel, 13.110,73m² yüzölçümlü, Bahçeli 5 Adet Kargir Bina nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 2/434 arsa paylı A2 Blok 8. Kat 32 Nolu '' Mesken '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Hamidiye (Tapuda Merkez) Mahallesi, Sevgi Sokak, No 49/A Vadikent Sitesi A2 Blok 8.Kat (32) İç Kapı Nolu Kağıthane / İSTANBUL Kıymeti: 7.500.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:35 Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 10:35 Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 10:35

09/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02592241