T.C. KARASU İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Sakarya İl, Karasu İlçe, ORTAKÖY Mahalle/Köy, Deredüz Mevkii, 108 Ada, 272 Parsel, Parsel, Karasu İlçesi Ortaköy Mahallesi Deredüz Mevkisinde bulunmaktadır. Tapu alanı 17.111,91 m2 dir. Tapuya "Bahçe" olarak kayıtlıdır. Karasu Belediyesinin 1/1000 Uygulama İmar Planı içerisinde değildir. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre "2B" alanında kalmaktadır. Etrafı meskün değildir. Tüm Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır Tarım arazisi vasfındadır. Kapama fındık bahçesi olarak kullanılmaktadır. Üzerinde yapı yoktur. Taşınmazın kadastral yola cephesi vardır. Yol topraktır. Ulaşım nispeten zordur. Parsel, dik eğimlidir. Drenaj problemi yoktur. Geometrik şekli düzgündür. Tınlı-killi toprak yapısına sahiptir. Parselin bulunduğu bölgede yapılaşma yoktur. Mahalle merkezine yaklaşık 1.750 metre mesafededir. Karasu Belediye Başkanlığı Binasına yaklaşık 15.000 metre mesafededir.Borçlunun hissesi (1/1) dir. Adresi : Sakarya İli Karasu İlçesi Ortaköy Mahallesi 108 Ada 272 Parsel Karasu / SAKARYA Yüzölçümü : 17.111,91 m2 İmar Durumu : İnşaat tarzı Karasu Belediyesinin 1/1000 Uygulama İmar Planı içerisinde değildir. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre "2B" alanında kalmaktadır. Kıymeti : 13.223.827,23 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.