T.C. KIRIKKALE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : Satışa konu, Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, 644 Ada, 12 Parsel, sayılı taşınmaz imar parsellidir ve arsa vasfındadır. taşınmaza ulaşan imar yolu açık olup taşınmaz 1 sokak üzerinde konumludur. taşınmazın üzerinde yapı bulunmayıp boş arsa olarak kullanılmaktadır. taşınmaz belediye ve kamu hizmetlerinden faydalanabilecek konumdarır. imar durumu, Yahşihan Belediyesi imar ve şehircilik Müdürlüğünden alınan bilgiye göre kırıkkale ili yahşihan ilçesi erenler mahallesi 644 ada 12 parsel numaralı taşınmazın ayrık nizam E-2,50 Yençok 45,50 imar özelliklerine sahiptir. 644,00 m2 yüzölçümü, Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi 644 Ada 12 Parsel Yahşihan / Kırıkkale

Adresi : Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi 644 Ada 12 Parsel Yahşihan / Kırıkkale

Yüzölçümü : 644,00 m2

İmar Durumu : Yahşihan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bila tarihli ve 38532 sayılı yazısı ile ilgili taşınmazın imar planı içeresinde Emsal2,50 Yençok 45,50m konut alanında kalmakta olduğunu ve parsel ile ilgili herhangi bir imar değişikliği bulunmadığı bildirilmiştir.

Kıymeti : 6.175.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.