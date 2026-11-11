Giriş Tarihi: 12.11.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
KIRIKKALE
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/45 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Satışa konu, Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, 644 Ada, 12 Parsel, sayılı taşınmaz imar parsellidir ve arsa vasfındadır. taşınmaza ulaşan imar yolu açık olup taşınmaz 1 sokak üzerinde konumludur. taşınmazın üzerinde yapı bulunmayıp boş arsa olarak kullanılmaktadır. taşınmaz belediye ve kamu hizmetlerinden faydalanabilecek konumdarır. imar durumu, Yahşihan Belediyesi imar ve şehircilik Müdürlüğünden alınan bilgiye göre kırıkkale ili yahşihan ilçesi erenler mahallesi 644 ada 12 parsel numaralı taşınmazın ayrık nizam E-2,50 Yençok 45,50 imar özelliklerine sahiptir. 644,00 m2 yüzölçümü, Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi 644 Ada 12 Parsel Yahşihan / Kırıkkale
Adresi : Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi 644 Ada 12 Parsel Yahşihan / Kırıkkale
Yüzölçümü : 644,00 m2
İmar Durumu : Yahşihan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bila tarihli ve 38532 sayılı yazısı ile ilgili taşınmazın imar planı içeresinde Emsal2,50 Yençok 45,50m konut alanında kalmakta olduğunu ve parsel ile ilgili herhangi bir imar değişikliği bulunmadığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 6.175.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 11:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 11:06
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 11:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 11:06
10/11/2026
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(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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