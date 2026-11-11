Giriş Tarihi: 12.11.2026 00:00
T.C. NURDAĞI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/312 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi, Şatırhüyük Mahallesi
ADA NO : 125
PARSEL NO : 78 (yeni 126)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi, Şatırhüyük Mahallesi, 125 Ada 78 (yeni 126) Parselde bulunan taşınmazın davalılar hissesine düşen 414,73 m² lik kısmının bedeli tespitinin yapılarak taşınmaz mülkiyetinin TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI adına tapuya tescilini talep etmiştir.
Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin yukarıda belirtilen esas sayılı dosyasına sunması ile ilerde belirlenecek ve kendilerine gün ve saati bildirilecek ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde HMK'nın 147. maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam olunacağı hususu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06.11.2026
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