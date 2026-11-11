T.C.

SİMAV

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2025/27 Ort. Gid. Satış 05/11/2026

Konu : Kıymet takdir raporunun tebliği

İLAN

Dosya kapsamında yer alan Kıymet takdir raporu Hissedar Hafize BUDAK'ın gösterilen adreste tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de tahkikata rağmen bulunamamış olduğundan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup;

06/09/2025 tarihli kıymet takdir raporunun; iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 günlük süre içerisinde Simav Sulh Hukuk Mahkemesinde şikayet yolu açık olmak üzere tebliği yerine geçmek üzere ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02591234