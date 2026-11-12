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BURSA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2026/548 Esas

Davacı Hazem Hazen ile Davalı Alaa Hazen arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.324) davasına ait dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününü bildirir tebligatların tüm aramalara rağmen Mona Alsayed ve Abdelmatee kızı, 23/09/1999 doğumlu davalı Alaa Hazen'e tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

Mahkememizin 03/11/2026 tarihli celsesinde işlemden kaldırılan dosya yenilenmiş olup adı geçen davanın ön inceleme duruşmasının 19/01/2027 günü saat 09:45'te yapılacağı, davalı Alaa Hazen'in "belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediği, gelip de davayı takip etmediğinde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapması, gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmesi halinde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçede gösterilen,henüz sunulmayan belgelerin sunulması veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi için gereken açıklamanın yapılması aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağı" hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02591889