KONYA DEFTERDARLIĞI MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ

Meram Vergi Dairesi Müdürlüğünün yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükelleflerinin (0014) Basit Usul,(0021)Bnk.Sig.M.V, (0022) Sig.MV., (0051) D.Üc, (0007) D.Kar.Stp, (4001) Ek Gel.Ver.(4004) Ek.GT.Kaz, (4010) Ek.K.Ver.(1086) G.Zam, (001) Gelir V, (0012) GMSİ, (0004) Götürü TK, (0053) K.Geç.V, (0033) Kur.Geç.V.(0040)S.DV (0076)ÖTV 3B Liste,(4047)Tek Ba.Al.Dv, (0032) G.Geç.V, (1047) Da.V, (1046) T.A.Dv, (1048) 5035 Dv, (0015) Kdv, (010) Kur.V, (3074) Ö.Us.Cez, (003) Stp. Gv, (9047) Tek.B.A.Dv, (3073) Usul.Cez, (4107) VB.M.A.D.K.Stp, (4101) VB.M.A.Gv, (4115) VB.M.A.Kdv, (4110) VB.M.A.Kv, (4210) 6-1/3 M.A.Kv, (4215)6111 KDV1 MA, (4201)6111 Gelir MA (4206)6111 Kira Ma, (4216)6111 KDV2aMA, (4218)6111 KDV2c MA, (4301)6736 Gelir MA, (4316)6736KDVb1MA. (4317)6736KDVb2MA, (4318)6736KDVb3MA, (9015)KDV Tev.(9059) Tc.Sic.Har, (9060)Mad.Dev.Hak, (9097)ÖTV2, (9139)Yb.Dev.Ver.Al. (9148)Avc.Bel.H, (9160)MDH Öz.İd.P, (9161)MDH.Orm.P, (9167)MD ÖziKöy P, (9169)Md.Ruhs.H. (9174)ECR.Köy, (9213)GBK.Dışı Stp, (3080)VZCZ, (3078) Kaç.Cez, (3077) Ağır Kus. Cez, (3076) Kusur C, (1020) Fon Payı, (1030) Piş Zam, (1067) Y.Yargı H. (1084) G.Faizi, (9066) Yar.Harcı, (9069) D.Harç, (9090) Çeş.Gel, (9121) P.P.İdari Para C, (9169) Maden Ruh.Harcı vergilerine ait olup, Kanuni süresinde ödenmeyen amme alacakları için düzenlenen ödeme emirleri, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK.'nun 103-106. maddelerine istinaden Vergi Dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup, telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı İLAN olunur. 28.10.2026