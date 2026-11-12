ORDU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/189 Esas KARAR İLANI

KARAR NO : 2024/1124

Dahili davalı: Atilla TÜRKMEN, Köksal ve Hatice oğlu, 16/12/2001 d.lu, T.C Kimlik No: 283.........174

Yukarıda esas numarası yazılı dosyada davanın kabulü ile Ordu ili Altınordu ilçesi Terzili Mahallesi 108 ada 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazlardaki ortaklığın Umum Arasında Açık Artırma ile Satışı Suretiyle Giderilmesine karar verilmiştir. İş bu gazete ilanının tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yoluna başvurabileceğiniz hususu ihtar olunur.

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