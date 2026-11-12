T.C.

BAKIRKÖY

7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.23764375-2024/606-Ceza Dava Dosyası 09.11.2026

İLAN

Mahkememizin 23/09/2025 tarihli, 2024/606 Esas 2025/465 Karar sayılı ilamı ile sanık Alper ZİNĞER hakkında bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 25.000 TL adli para cezası ile ile cezalandırılmasına ilişkin yokluğunda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Sanık Alper ZİNĞER'in adreslerine yapılan tebligatlar bila iade dönmüş olup, hakkında bir çok yakalama emri bulunduğu anlaşılmış ve başkaca bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren15 gün sonra Mahkememiz gerekçeli kararının tebliğ edilmiş sayılması ile, tebliğinden itibaren Ceza Muhakemesi Kanununun 273. maddesi gereğince 15 gün içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt kâtibine beyanda bulunulması bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle ya da en yakın Ağır Ceza mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine beyanda bulunulması bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurabilecekleri, istinaf yasa yoluna başvurmadıkları takdirde Mahkememiz kararının kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

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