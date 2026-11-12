T.C. ÇİNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/272 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :TÜRKİYE ELEKTİRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"ADM Elektirik Dağıtım Aş'nin faaliyetleri kapsamında yapılan Kaltun DM Karahayıt-Dutluoluk- Kavşit kök Çatak -Elderesi-İbrahimkavağı ve braşmanları enerji nakil hattı güzergahına rastlayan taşınmazların kamulaştırma işlemlerine 6446 sayılı Elektirik Piyasası Kanunun 19. maddesinin 1. fıkrası gereğince TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 13/09/2018 tarih 20-406 nolu karar ile başlanıldığını, kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 19. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ile mülkiyetin Türkiye Elektirik Dağıtım Aş adına tescil davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun19.maddesinin 5.bendi uyarınca ilan olunur. 06/11/2026

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Aydın ili Çine ilçesi Elderesi mahallesi

ADA NO : 106

PARSEL NO : 262

VASFI :

KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 56.326,81

MALİKİN ADI VE SOYADI : FATMA SAĞLAM-ADNAN OKUMUŞ-İSMET YORULMAZ

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