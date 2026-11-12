T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Düzce İl, Gümüşova İlçe, PAZARCIK Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, 114 Ada, 48 Parsel, sayılı taşınmaz inceleme sonucu taşınmazın Arazi vasfında olduğu görüldü. Taşınmazın içerisinde herhangi yapının bulunmadığı ve kısmen fındık bahçesi, kısmen boş durumda olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın çevresinde fındık bahçeleri, köy içerisinde müstakil 1-2 katlı meskenler ve müştemilatları bulunmaktadır. Yola cepheli durumdaki taşınmazın eğimli arazi vasfında olduğu görülmüştür. Adresi : Düzce İli, Gümüşova İlçesi Pazarcık Köyü, 114 Ada 48 Nolu Parsel Gümüşova / DÜZCE Yüzölçümü : 18.129,50 m2 İmar Durumu : Düzce İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün dosya içerisinde mevcut yazısında yapılan incelemede Düzce İli, Gümüşova ilçesi Pazarcık Köyü, 114 ada 48 nolu taşınmazın köy yerleşik alanı sınırlarının kısmen içerisinde kısmen dışarısında kaldığı belirtilmiştir. Kıymeti : 9.064.750,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: 31.03.2026 tarih ve 1703 yevmiye numaralı "3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir. " şerhi. Tapu kaydındaki gibidir.