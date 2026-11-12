Giriş Tarihi: 13.11.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
DÜZCE
İCRA DAİRESİ
2026/1449 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1449 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Düzce İl, Gümüşova İlçe, PAZARCIK Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, 114 Ada, 48 Parsel, sayılı taşınmaz inceleme sonucu taşınmazın Arazi vasfında olduğu görüldü. Taşınmazın içerisinde herhangi yapının bulunmadığı ve kısmen fındık bahçesi, kısmen boş durumda olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın çevresinde fındık bahçeleri, köy içerisinde müstakil 1-2 katlı meskenler ve müştemilatları bulunmaktadır. Yola cepheli durumdaki taşınmazın eğimli arazi vasfında olduğu görülmüştür.
Adresi : Düzce İli, Gümüşova İlçesi Pazarcık Köyü, 114 Ada 48 Nolu Parsel Gümüşova / DÜZCE
Yüzölçümü : 18.129,50 m2
İmar Durumu : Düzce İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün dosya içerisinde mevcut yazısında yapılan incelemede Düzce İli, Gümüşova ilçesi Pazarcık Köyü, 114 ada 48 nolu taşınmazın köy yerleşik alanı sınırlarının kısmen içerisinde kısmen dışarısında kaldığı belirtilmiştir.
Kıymeti : 9.064.750,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 31.03.2026 tarih ve 1703 yevmiye numaralı "3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir. " şerhi. Tapu kaydındaki gibidir.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 14:14
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 14:14
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 14:14
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2027 - 14:14
20/10/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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