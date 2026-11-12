Giriş Tarihi: 13.11.2026 00:00
İ L A N
T.C. İSTANBUL ANADOLU 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/81 Esas
DAVALILAR : 1- ALEXANDRA KOLOVOU LOLOVOS Uluçpaşa Mah. No:37 Heybeliada Adalar İstanbul Adalar/ İSTANBUL
2- POLYMNİA POLİMMİNİA ATHANASİADOU Çırpıcı Mah. 1.Taşocağı (G/1) Sk. No:30/21 Zeytinburnu/ İSTANBUL
Davacı tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;
Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.
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