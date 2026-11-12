İ L A N

T.C. İSTANBUL ANADOLU 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/81 Esas

DAVALILAR : 1- ALEXANDRA KOLOVOU LOLOVOS Uluçpaşa Mah. No:37 Heybeliada Adalar İstanbul Adalar/ İSTANBUL

2- POLYMNİA POLİMMİNİA ATHANASİADOU Çırpıcı Mah. 1.Taşocağı (G/1) Sk. No:30/21 Zeytinburnu/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02593745