Giriş Tarihi: 13.11.2026 00:00
İ L A N
T.C. ZARA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/180 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davası nedeniyle;
Dahili davalı Bahadir Özbinay'a Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,
01/02/2027 günü saat 10.05'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
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