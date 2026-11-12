İ L A N

T.C. ZARA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/180 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davası nedeniyle;

Dahili davalı Bahadir Özbinay'a Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

01/02/2027 günü saat 10.05'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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