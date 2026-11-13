AVCILAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1- Satışı yapılacak gayrimenkul adresi; Uğur Mumcu Mahallesi, Serçe Sok. Gündoğumu Sitesi, N:24 A Zemin Kat D: 2 Kartal / İSTANBUL

2- Gayrimenkul Kartal Tapu Sicil Müdürlüğünde; İstanbul İli, Kartal İlçesi, Soğanlık Mahalle,Gaziler Mevkii, G22A10A4C pafta, 10627 Ada, 5 Parsel, 21.194.00 m2 yüzölçümlü arsa pay/payda (1/30) 1/1 hisseli ID No: 45240071 numaralı, A Blok Zemin Kat D:2 mesken Kartal/İstanbul

3- Satışa çıkarılan gayrimenkul A Blok 2 nolu zemin kat bölüm (1/1 hisseye isabet eden) 10.000.000,00-TL (OnmilyonTürkLirası) (% 1 KDV hariç) değer biçilmiştir.

4- Arttırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün rayiç değeri üzerinden %7,5 nispetinde 750.000,00-TL (YediyüzbinelliTürklirası) teminat alınması gerekmektedir. Teminat olarak ; Para, Banka teminat mektubu, sigorta şirketlerince verilen kefalet senetleri, Hazine Tahsil ve Bonoları, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahviller "Bu esham ve tahviller teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilerek" kabul edilecektir.

5- Hangi Masrafların alıcıya ait olduğu ; İhale Bedeli, Tellaliye Bedeli, Tapu Harcı, Satıştan doğan Katma Değer Vergisi (% 1), Damga Vergisi (Binde 5,69) ve diğer masraflar alıcıya aittir.

6- Gayrimenkul artırma sonunda ( Fiziki ortamlarda yapılan satışlarda üç defa bağırıldıktan sonra) en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan değerin % 75'i olan: 7.500.000,00-TL'yi (YedimilyonbeşyüzbinTürkLirası) bulması lazımdır. Bundan başka amme alacağının rüçhanı olan diğer alacakları geçmesi ve yapılmış, yapılacak masrafı da karşılaması icap eder.

7- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini derhal veya mühlet verilirse, verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi taktirde ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakalılara her hangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla iktifa olunur. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup, ihale farkı ve geçen günler için tecil faizi oranında hesaplanan faiz ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra, bakiye teminat tutarı irat kaydedilir. Ancak teminatın yeterli olmaması halinde bakiye tutar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre tahsil dairesince tahsil olunur.

8- Gayrimenkulün birinci artırması 10.12.2026 (Perşembe) tarihinde saat 14.00'te, açık arttırma sureti ile İstanbul Defterdarlığı, Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürlüğü / Satış Komisyonu Başkanlığınca (Adres: Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı No: 56 Fatih/İSTANBUL) yapılacaktır.

9- İlgilenenler gayrimenkul ile ilgili satış şartnamesini Avcılar Vergi Dairesi Müdürlüğünden alabileceklerdir.

10- Gayrimenkul teminatı para olarak verilecekse, satış saatinden bir saat öncesi 13.00'e kadar komisyonun toplandığı vergi Dairesi veznesine yatırılır. (Alacaklı Avcılar Vergi Dairesi Müdürlüğü emanet hesabına) yatırılacak, diğer teminat araçlarını verecekler ise, satış tarihinin bir gün öncesi saat 16:00'ya kadar Avcılar Vergi Dairesine teslim ederek, karşılığında alınacak Emanet Makbuzu (Emanet Mektubu) satış saatinden bir saat öncesine kadar Satış Komisyonu Başkanlığına ibraz edilecektir.

11- Gayrimenkulün ihale edilmesi halinde, alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecek olup, malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelinin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülüklere karşılık teminattan mahsup edilecek, mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise, bu tutarın doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.

12-Gayrimenkul malın satışında verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75 'ini bulmadığı veya şayet arttırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile artırımın 7 gün daha uzatılarak 7 gün sonra aynı mahalde, 17/12/2026 (Perşembe) tarihinde saat 14.00'de tekrar artırmaya çıkartılacaktır.

13-İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

Yukarıda yazılı hususlardan başka malumat almak isteyenler 0212 422 25 23 Dahili 1425 telefon numarasından Avcılar Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra -Satış Servisinden bilgi edinilebilir.