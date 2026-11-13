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Giriş Tarihi: 14.11.2026 00:00

RIHTIM VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ

RIHTIM VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ
Sıra No Vergi No Unvan Vergi Turu/ Ceza V. Kodu Vergi Donemi İhbarname Fiş No Vergi Tutarı Ceza Tutarı
1 7400906184 ROLA SALAMI '9062-3080 202102202102 2026040313ZXu0000001 43.480,00 10.870,00
2 3952127679 ALIREZA GHIAMATI '9062-3080 202112202112 2026041513ZXq0000003 51.200,00 12.800,00
3 6101238423 SAHAR SHAKIR MAHMOUD MAHMOOD '9062-3080 202108202108 2026041713ZXt0000010 41.528,00 10.382,00
4 6211298689 AHMED MOHAMED AHMED FAWZY ELKADY '9062-3080 202104202104 2026050813ZXt0000001 48.200,00 12.050,00
5 0462336517 ALHUSSEIN FAVZI ALHASANI '9062-3080 202106202106 2026051213ZXn0000003 55.620,00 13.905,00
6 3952127549 ALIREZA GIVI '9062-3080 202112202112 2026051413ZXq0000002 33.250,00 8.312,50
7 3952127532 AMIRHOSSEIN GIVI '9062-3080 202112202112 2026051413ZXq0000003 33.250,00 8.312,50
8 0022429919 YOUSIF .R.Y ABULEIFA '9062-3080 202107202107 2026060213ZXn0000001 43.600,00 10.900,00
9 6141399406 MEHRDAD MEHRAFZA '9062-3080 202108202108 2026060213ZXt0000001 40.600,00 10.150,00
10 5331754002 MARYAM KAYA '9062-3080 202110202110 2026060813ZXs0000005 48.560,00 12.140,00
11 0101758509 AHMED ALI ABDELMOTELB ELMOWAFI AHMED ALI ABDELMOTELB ELMOWAFI '9062-3080 202106202106 2026060913ZXn0000003 45.600,00 11.400,00
12 0022521186 SALMA TAREK MOHAMED YEHIA ABDELRAHMAN '9062-3080 202110202110 2026060913ZXn0000005 45.250,00 11.312,50
13 4641867308 IFTIKHAR HUSSAIN '9062-3080 202106202106 2026060913ZXr0000004 44.000,00 11.000,00
14 0012184891 ABUBAKAR ABAKAROV '9062-3080 202109202109 2026061513ZXn0000003 42.200,00 10.550,00
15 3321244486 OMAR A.K. ELKHODARY '9062-3080 202109202109 2026061513ZXq0000005 44.800,00 11.200,00
16 5420586240 FARIS KEBLAWI '9062-3080 202111202111 2026061613ZXs0000001 48.600,00 12.150,00
17 6112017596 SADIA MALIK PASHA '9062-3080 202111202111 2026061613ZXt0000006 50.360,00 12.590,00
18 6300830393 GHOLAMREZA NATEGHI '9062-3080 202112202112 2026061613ZXt0000007 52.540,00 13.135,00
19 0000000001 LANA ALDABBAS '9062-3080 202108202108 2026070113ZXn0000001 43.960,00 0,00
20 6320159863 EMİNE NOYAN VİDİNLİGİL '9062-3080 202104202104 2026102313ZXt0000001 40.000,00 10.000,00
Rıhtım Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103 – 106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02594474

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